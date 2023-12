di Gianluca Ginella

Sono sei i furti che vengono contestati alla coppia che è finita in manette nelle prime ore di questa mattina dopo essere stata sorpresa a rubare su di un furgone a Macerata.

La procura ha predisposto una misura cautelare dove contesta nel complesso sei furti tra questi quello della notte di martedì all’edicola della stazione, quello avvenuto il 26 dicembre al pastificio Laila di via Carducci e in un appartamento della stessa via (dove erano sparite taniche d’olio).

A questi sei furti se ne aggiungono altri che la coppia è sospettata di aver compiuto nel centro storico di Macerata in altri negozi e ristoranti (tra cui Sugo) avvenuti tra l’8 e l’11 dicembre scorsi e che avevano portato ad una prima denuncia. Da quanto emerge dalle indagini, ieri la coppia arrestata, Mauro De Angelis, 40 anni, maceratese, ed Elisabeth Del Rosario Guerrero, 43, dominicana, aveva subito una perquisizione in un appartamento di via Marche dove vive (di fatto però sono senza fissa dimora).

Nell’abitazione sono stati trovati oggetti ritenuti provento di furto (come due tablet e dei Gratta e vinci che sarebbero spariti all’edicola della stazione, olio e alimenti). Proprio quanto trovato ha portato alla denuncia bis per altri cinque furti diventati sei nelle prime ore di oggi quando la coppia è stata sorpresa, alle 4,30, a rubare su di un furgone.

Il 40enne e la 43enne sono finiti in carcere, uno a Montacuto di Ancona e l’altra a Forlì. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Marco Fabiani. Le indagini sulla lunga scia di furti avvenuta a Macerata da inizio mese sono state serrate per riuscire a raccogliere elementi utili per stabilite chi ne fosse l’autore, questo furto per furto, spesso con l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza. La procura poi ha anche trovato della refurtiva, un elemento chiave per poter chiedere una misura cautelare per alcuni dei furti che ci sono stati in città e che hanno rovinato il periodo natalizio a diversi commercianti tra danni subiti al negozio e merce e contanti spariti.