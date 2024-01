«Sulla scia del rinnovamento della Lega Giovani Marche, il commissario della Lega Giovani in Provincia di Macerata, Mirko Giordani, ha nominato Leonardo Campugiani, consigliere comunale di maggioranza a San Ginesio e studente in Scienze Giuridiche, coordinatore della Lega Giovani a Tolentino e nei comuni dell’alto maceratese sud ovest». Ad annunciarlo in una nota lo stesso Giordani. «A Tolentino e nell’area dell’alto maceratese sud ovest c’è un gruppo attivo, con il quale è stato già fatto sabato 2 dicembre a Tolentino un convegno dedicato al turismo, e sono sicuro che si faranno grandi cose: si stanno già scaldando i motori per diverse iniziative, soprattutto in vista delle elezioni amministrative ed europee del 2024», dichiara.

«Leonardo è consigliere comunale a San Ginesio, si è già guadagnato sul campo il rispetto e la stima della sua comunità anche e soprattutto con attività legate alla cultura e al turismo nel suo territorio, e sono sicuro che lavorerà alla grande – conclude Giordani. «Siamo pronti, siamo sul territorio con un ottimo gruppo: non vedo l’ora di iniziare con questa avventura, spenderemo energie per il bene della comunità», dichiara Campugiani.

Si congratulano con Campugiani anche Mario Alberto Rinaldi, commissario regionale della Lega Giovani, Luca Buldorini, vice segretario Lega Marche, segretario provinciale Lega e vice presidente della provincia, Giuseppe Pezzanesi, già sindaco di Tolentino, e Giovanni Gabrielli, segretario della sezione Lega a Tolentino.