Ascoli, nel 2023 persa una partita su due

di Salvatore Mastropietro

Dopo un 2022 in cui il mondo Ascoli era tornato a respirare aria di alta classifica e a vivere emozioni da anni assenti (su tutte, quella della qualificazione ai playoff al termine del campionato 2021-2022), nel 2023 la parola sofferenza è tornata all’ordine del giorno nell’ambiente bianconero.

Il bilancio dell’anno solare è inevitabilmente condizionato dall’andamento della prima metà del campionato di Serie B attualmente in corso, che vede il Picchio al penultimo posto in classifica (17 punti in 19 partite, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte) e reduce dall’avvicendamento Viali-Castori durante la sosta di novembre. Nel girone di ritorno del 2022-2023, invece, i punti raccolti sono stati 22 (tutti, tranne uno, sotto la gestione Breda, subentrato a Bucchi a febbraio): 6 successi, 4 pari e 9 ko.

Il dato aggregato per il 2023 dice che l’Ascoli ha disputato 38 partite di campionato: 10 vittorie, 9 pareggi e 19 sconfitte. Un disco rosso ogni due gare disputate, in sostanza. A ciò si aggiunge anche un ko nell’unico match di Coppa-Italia disputato (Verona-Ascoli 3-1 del mese di agosto). I gol fatti sono stati 33 (meno di uno a partita), mentre quelli subiti 48.

Relativamente migliore, soprattutto per quanto riguarda le partite giocate sotto la guida tecnica di Roberto Breda da febbraio a maggio, è il bilancio tra le mura amiche rispetto a quello esterno: 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Il “Del Duca”, comunque, può e deve tornare ad essere il fortino noto fino a qualche anno fa.

Come detto, gli allenatori che si sono succeduti in panchina sono stati quattro. Ha aperto l’anno Cristian Bucchi (media di 0,25 punti nelle quattro partite della sua gestione disputate nel 2023), sostituito poi da Roberto Breda (media punti di 1,40). Nel campionato attualmente in corso William Viali e Roberto Viali hanno collezionato rispettivamente una media di 0,92 e 0,83 punti per partita.

Le emozioni maggiormente positive sono senz’altro legate alla seconda parte del girone di ritorno 2022-2023, come ad esempio le tre vittorie consecutive che permisero all’Ascoli di Breda di allontanarsi dalla zona calda e di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica, con una qualificazione playoff sfumata negli ultimi due turni di campionato. Relativamente alla stagione in corso, invece, la speranza è che la vittoria casalinga contro il Catanzaro del 16 dicembre sia un buon auspicio per il 2024.

Tra le delusioni, invece, vale la pena citare i punti più bassi toccati dal Picchio in questo anno solare: Cittadella-Ascoli (3-0) del 4 febbraio, sfida costata l’esonero a Cristian Bucchi, e Cosenza-Ascoli (3-0) del 19 agosto, gara entrata nella storia bianconera per via dei 3 cartellini rossi ricevuti nel solo primo tempo dai calciatori bianconeri (Forte, Buchel e Falasco).