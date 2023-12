L’ultimo consiglio comunale dell’anno porta con sé anche bilanci per l’amministrazione comunale di Treia che ha annunciato tre nuovi lavori inseriti nel già ampio piano delle opere pubbliche. Le ultime tre che si aggiungono all’elenco comprenderanno la manutenzione straordinaria di diverse strade e la regimentazione delle acque a Chiesanuova, che implicherà anche un coinvolgimento e una presa di responsabilità dei privati per un totale di circa 900mila euro (600mila euro a carico dei privati, 310mila euro a carico del Comune).

«Siamo molto contenti – ammette il sindaco Franco Capponi – perché sono stati approvati tre progetti, grazie ai quali ci siamo aggiudicati dei bandi a cui contribuiremo anche con risorse comunali per riuscire a realizzare anche questi lavori. Un ringraziamento all’ufficio tecnico per essere riuscito a presentare i progetti. Con questi ultimi raggiungiamo una cifra tale di investimenti che superano di gran lunga i piani che avevamo presentato cinque anni fa quando pensavamo di riuscire a realizzare circa 10 milioni di euro di opere pubbliche. Nel frattempo la situazione è cambiata e i diversi avvenimenti hanno visto mettere a disposizione tanti finanziamenti: ricostruzione post sisma, il Pnrr, il Cis, il Pnc, il Psr per un totale di oltre 100 milioni di euro».

Tra le opere in avvio la ristrutturazione dell’Accademia georgica, i lavori al palazzo comunale che partiranno a gennaio, l’istituto professionale, le mura castellane. «Avremo a gennaio un’ordinanza speciale per far partire queste opere così come è già partito il cimitero e abbiamo affidato la progettazione di Villa Spada. Per quest’ultima ci sono circa 12 milioni di finanziamento, per l’edificio, il parco storico e la casa del custode – spiega Capponi – in più con la demolizione dell’ex Ruter avvenuta nei mesi scorsi, saranno realizzati un bike park, un’area sosta camper e un collegamento ciclopedonale tra la villa e il centro storico. In programma anche la valorizzazione dell’area archeologica ex Trea del Santissimo Crocifisso, dove nella casa recentemente acquistata sarà allestito il Museo archeologico del periodo storico romano; la realizzazione dei luoghi pratiani che ci consentirebbe di acquisire anche la casa del beneficio e musealizzare l’edificio. La realizzazione dei nuovi poli scolastici di Treia e Passo Treia procede spedita, dopo la sentenza del Tar sulla correttezza amministrativa relativa all’acquisizione delle aree necessarie. Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza sismica del polo di Chiesanuova. Una sfida che stiamo affrontando, in ultimo, è quella del costo dell’energia. Il Pnc ci ha finanziato insieme ad altri nove Comuni una comunità energetica del costo complessivo di 17 milioni di euro e un contributo pubblico di 8,5. Per le opere che saranno realizzate è stato necessario un lavoro instancabile e costante dei nostri uffici della ricostruzione e dei lavori pubblici e incessante. Esse renderanno la città migliore dal punto di vista della sicurezza, con impianti sportivi all’avanguardia e con servizi per gli anziani. Ciò porterà ad avere una città più efficiente e all’avanguardia nonché al passo con i tempi e con le esigenze richieste dall’ambiente quindi Treia una vera città da vivere».