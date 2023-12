È passato coi voti della maggioranza ieri sera il bilancio di previsione 2023, l’ultimo per la giunta guidata dal sindaco Andrea Gentili, che concluderà il suo secondo mandato la prossima primavera. Un previsionale che per forza di cose non può quindi sbilanciarsi troppo, ma che incardina diverse progettualità, come rimarca l’assessore al bilancio Mauro Spinelli.

«Seppur il bilancio approvato interesserà solo per pochi mesi l’attuale amministrazione sangiustese, va sottolineato che i documenti contabili riflettono un lavoro di lungo periodo impostato negli anni e contengono risorse di investimento che interesseranno tutta la prossima consiliatura e quindi la nuova giunta che si insedierà dopo le elezioni di giugno 2024 – rimarca Spinelli – se consideriamo, infatti, i cantieri già avviati, come la ristrutturazione della casa di riposo e la nuova palazzina per le funzioni strategiche, e aggiungiamo la costruzione del nuovo campus scolastico che ingloba scuola primaria e secondaria e la ristrutturazione di Palazzo Bonafede solo per il sisma abbiamo un ammontare di investimento che si avvicina ai 15 milioni di euro. Risorse che richiedono tempo e impegno per essere spese e che rappresentano un’occasione unica per il nostro comune di rinnovare l’edilizia pubblica».

Lungo l’elenco delle novità per il 2024. Si parte con il restyling dei marciapiedi (100mila euro) e dei manti stradali (150mila euro), per proseguire con i lavori di efficientamento dell’asilo nido (70mila euro), i nuovi loculi cimiteriali (350mila euro), la demolizione dell’ex spogliatoio di quello che oggi è il parco Ilaria Alpi (40mila euro), per arrivare fino alla riqualificazione dei locali di Palazzo dei Priori (40 mila euro) e le manutenzioni delle aree verdi (32mila euro) e delle scuole (32mila euro). «La sfida più difficile, che attenderà il Comune nei prossimi anni, sarà quella di mantenere in equilibrio la spesa corrente – sancisce l’assessore – in un cotesto di generale rallentamento economico e forte spinta inflazionistica è una buona notizia poter annunciare che non ci saranno aumenti dal lato dei tributi e delle tariffe e che i servizi ai cittadini, ai giovani, agli anziani e alle categorie deboli sono stati tutti confermati. Insieme all’ufficio tributi manteniamo alta l’attenzione sui recuperi da evasione verso chi non adempie ai pagamenti, attività che viene preferita all’aumento degli introiti da sanzioni per violazione del codice stradale. Non utilizzando autovelox per scelta, incassiamo appena 30mila euro all’anno, quando ci sono Comuni del territorio che incassano 300mila euro con questo sistema».

Fosche invece le previsioni per quanto riguardano i trasferimenti statali. «Il governo ha azzerato i fondi a sostegno dei Comuni per l’aumento del costo dell’energia, nel nostro caso con 36mila euro in meno rispetto all’anno in corso, ed ha già annunciato attività forzose di taglio della spesa per i primi mesi 2024. Tutto questo, nonostante il costo dell’energia continui ad aumentare – finisce Spinelli – pertanto, siamo stati chiamati, insieme agli uffici, ad effettuare un attento lavoro di razionalizzazione delle spese di funzionamento per mantenere l’equilibrio e quindi tutti i servizi: trasporto scolastico, mense, asilo nido in primis. Per noi rimane prioritario confermare le spese sociali, anche quelle non obbligatorie, che però fanno la differenza per vivere degnamente in una comunità come la nostra. Per questo, con circa 130mila euro, per il 2024 sono stati confermati per servizi cruciali come il trasporto per i portatori di handicap, i centri estivi, l’assistenza domiciliare, il centro ludico-creativo Baobab e la promozione del benessere psicologico a scuola».