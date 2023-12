«Villa Buonaccorsi: Regione e Comune tradiscono i cittadini di Potenza Picena». E’ la denuncia che arriva da Chiara Ridolfi, presidente dell’assemblea degli iscritti dem potentini, dopo quanto successo l’altro giorno in Consiglio Regionale.

«Nella seduta del 21 dicembre – dice Ridolfi – si è discusso il Documento di economia e finanza 2024-2026 nel quale, in particolare nella missione 05, tutela e valorizzazione di beni e attività culturali – programma 01 – c’è un intero paragrafo dedicato a Villa Buonaccorsi. Il consigliere regionale romano Carancini ha presentato come primo firmatario del gruppo Pd il seguente emendamento: “Occorre una sollecita conclusione della procedura di federalismo demaniale e culturale avviata con comunicazione del ministero del maggio 2022 e successiva nota del presidente della giunta del giugno 2022, nonché delibera di giunta 772 del 22 giugno 2022 contenente le linee generali del programma di valorizzazione del complesso. Contestualmente al completamento di tale iter occorre provvedere alla definizione della governance del complesso che tenga conto di adeguate modalità di coinvolgimento sia dell’ente quanto della comunità locale”. Questo emendamento – continua Ridolfi – è stato bocciato dalla maggioranza del presidente Acquaroli, che con questo atto ha gettato definitivamente la maschera: la Regione e il Comune non hanno alcuna intenzione di essere protagonisti del futuro della villa e vogliono impedire anche alla comunità locale di essere coinvolta in un progetto di valorizzazione del complesso. La villa resterà quindi nella piena disponibilità del Ministero con tanti saluti al federalismo demaniale e ai cittadini di Potenza Picena, a dimostrazione del disinteresse di comune e regione verso questo inestimabile patrimonio».