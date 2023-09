Per Villa Buonaccorsi arriva il Ministro Gennaro Sangiuliano, protesta per il mancato coinvolgimento l’associazione Villae. Giovedì alle 18 prevista un’assemblea pubblica al cineteatro Divina Provvidenza, dedicato al futuro di villa Buonaccorsi, acquisita a patrimonio dello Stato.

Ma l’associazione che da anni segue la vicenda e che ha stilato il manifesto in 10 punti per chiederne la gestione pubblica parla di “scandalo” legato al poco preavviso e alla mancanza di coinvolgimento dell’associazione stessa: «con sorpresa e delusione, abbiamo notato che il Comune ha programmato un evento pubblico riguardo al futuro di Villa Buonaccorsi, informando la comunità con breve preavviso attraverso un annuncio criptico “Save the Date” – afferma Francesco Cingolani dell’associazione Villae – senza alcuna coordinazione preliminare con l’associazione che da due anni sollecita l’inclusione della cittadinanza nella vicenda di Villa Buonaccorsi.

Ricordiamo che nel 2021 la commissione consiliare che si occupa di Villa Buonaccorsi, ha collaborato con i rappresentanti dell’associazione nella redazione di un manifesto in 10 punti, successivamente approvato e sottoscritto dal comune di Potenza Picena e questo manifesto è stato inviato al ministero della Cultura. Tuttavia, nonostante l’importanza di tale documento, la nostra comunità è stata tenuta all’oscuro delle decisioni e delle azioni intraprese dal comune, dalla Regione e dal Ministero». L’associazione ha anche lanciato ad aprile una petizione pubblica: «Il recente annuncio di un’assemblea pubblica riguardante Villa Buonaccorsi, diffuso in modo precipitoso e maldestro, ha rafforzato la sorpresa e il malcontento della comunità, data l’assenza di un adeguato preavviso e di coordinazione con le entità locali interessate. In vista dell’imminente evento – prosegue Cingolani – chiediamo pertanto che venga previsto uno spazio dedicato per discutere questi importanti argomenti e chiarire la posizione del Comune, della Regione e del Ministro che sarà presente all’evento riguardo al Manifesto, al contenuto della petizione dei cittadini».

Sulla presenza del Ministro interviene anche l’ex deputato del Pd Mario Morgoni che parla di “passerella propagandistica”. «E’ la seconda volta per il ministro a Potenza Picena dopo la visita del dicembre dello scorso anno – dice Morgoni – Saremmo sinceramente grati ad un esponente del governo di tanta attenzione se non si trattasse di pure e semplici passerelle propagandistiche che nascondono malamente l’immobilismo e la reticenza che da troppo tempo caratterizzano la vicenda della Villa dopo l’acquisizione al patrimonio pubblico. Se fosse veramente interessato alla villa il ministro avrebbe trovato il tempo di rispondere all’interrogazione parlamentare formulata ai primi di aprile scorso dall’onorevole Irene Manzi e rimasta tuttora senza risposta. Da oltre un anno siamo nel più totale immobilismo con l’aggravante di una cappa di silenzio e reticenza che avvolgono questa vicenda. Il ministro Sangiuliano, anziché fare da stampella alla traballante giunta comunale di Potenza Picena, si occupi di definire al più presto la procedura di cessione del bene agli enti locali già da tempo attivata nonché di mettere nelle condizioni la cittadinanza e l’associazione Villae di essere pienamente coinvolte».