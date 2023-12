di Francesca Marsili

È morto questa notte, dopo una malattia, Giuseppe Montecchiari, storico responsabile amministrativo di Poltrona Frau. Aveva 73 anni ed era ricoverato all’hospice di San Severino. Giuseppe Montecchiari è stato per circa venti anni responsabile amministrativo di Poltrona Frau, e da alcuni anni era in pensione. Aveva collaborato come contabile anche con l’azienda vitivinicola del conte Brachetti Peretti, a Pollenza. Per poi curare, in modo volontario, anche l’aspetto contabile dell’associazione Unitre di Tolentino, a fianco della presidente Mirella Valentini.

«Sapeva farsi volere bene, una persona affidabile e competente, rispettato e considerato da colleghi e dirigenti – ricorda Giancarla Quacquarini, sua ex collega di lavoro, dirigente dell’ufficio Marketing e pubblicità di Poltrona Frau -. Mai una parola fuori posto. Era davvero una persona gradevole e con la battuta pronta. In azienda era conosciuto per la sua precisione, la sua scrivania era sempre ordinata in maniera maniacale. Un uomo simpatico e piacevole. La sua prematura scomparsa è un grande dispiacere. Un collega con cui ho condiviso tanti anni in Frau e al quale era impossibile non volere bene». Montecchiari era anche un grande appassionato di calcio, è sempre stato molto vicino al Tolentino, dove ha ricoperto anche l’incarico di consulente amministrativo. «Fui molto felice quando nel 2019, dopo la promozione in Serie D, accettò di essere il nostro responsabile amministrativo – ricorda il presidente del Tolentino, Marco Romagnoli -. Una risorsa sempre fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano. Una grave perdita per la nostra società sportiva, per la comunità cittadina e ovviamente per la famiglia. Era un punto di riferimento per noi». Lascia la moglie Novella e il figlio Alessandro. I funerali domani (24 dicembre) alle 9,30 nella chiesa dello Spirito Santo a Tolentino.