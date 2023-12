La storica agenzia funebre Corvatta di Tolentino ha raggiunto il traguardo di 50 anni di attività. Con una targa donata al titolare Gianluca Corvatta, il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi hanno voluto celebrare il mezzo secolo dell’impresa condotta come una grande famiglia, valorizzando i dipendenti e offrendo servizi di qualità. Era il 2 novembre 1973 quando l’agenzia Corvatta ha iniziato la sua attività «un giorno estremamente simbolico» spiega il titolare.

Con una cena al Circolo cittadino di Tolentino, Gianluca Corvatta ha voluto ringraziare tutti i collaboratori e i colleghi storici dell’azienda. Ed il primo pensiero non poteva che essere rivolto al fondatore dell’impresa funebre e padre dell’attuale titolare, Mario Corvatta, scomparso nel 2019. «Ho portato avanti questa azienda attraverso quello che è stato l’insegnamento più grande di mio padre – dice – dare dignità a ciò che succede tutti i giorni, sia alla morte sia alla vita. Senza tale insegnamento non saremmo arrivati a questo traguardo che per me è un onore in sua memoria».

(fra. mar.)