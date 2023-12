17 dicembre 2023, una data storica per il Chiesanuova: la domenica che verrà per sempre ricordata come quella della prima volta in testa al campionato di Eccellenza. Doveva essere un ultimo turno di andata insidioso per gli uomini di Mobili, perché contro un’avversaria molto forte come il K-Sport Montecchio Gallo e perché i biancorossi sono stati costretti a giocare a Filottrano, nuova e terza casa forzatamente diversa lontano dal “Sandro Ultimi”.

Invece con un finale magico, sicuramente vietato ai deboli di cuore, i ragazzi di Mobili hanno ribaltato la situazione di svantaggio ed hanno chiuso un 2023 incredibile con l’ottava vittoria. Nessuno ha fatto altrettanto, nessuno ha segnato 21 gol ed è primato in classifica con 26 punti (assieme alla Civitanovese), sorpassando proprio i pesaresi che, secondi. precedevano i biancorossi di una lunghezza. Gli “ospiti” di Lilli, oggi squalificato, perdono incontro e chance per volare al comando da soli, cadendo sul più bello dopo aver sfiorato il bis-blitz con una duplice e clamorosa opportunità. I pesaresi però confermano le difficoltà in trasferta dove hanno collezionato 1 successo e tre pari.

Al primo affondo K-Sport in vantaggio. Siamo al 9’ e dal fondo Peluso trova sul secondo palo Magnanelli che calcia bene al volo e batte l’incolpevole Fatone. Il gol sblocca una gara che prosegue equilibrata, magari non bellissima ma di certo intensa. Gli ospiti controllano il vantaggio e al 34’ sono di nuovo pericolosi con Peluso da fuori, Fatone mette in angolo. Al 43’ la migliore occasione creata dai “locali”, bravo Mongiello a liberarsi di due uomini, poi botta a lato. Nella ripresa Chiesanuova più determinato ma inizialmente senza produrre veri grattacapi. Entra Pasqui e al 67’ prova lo shoot alto di poco. Alla mezzora il momento decisivo. Baruffi fa tutto da solo e taglia in due la difesa biancorossa riuscendo addirittura a presentarsi davanti a Fatone, il 2003 però gli dice no, quindi la sfera finisce al neoentrato (e neo acquisto) Bardeggia, tap-in a botta sicura ma ancora Fatone si supera e evita il raddoppio. La legge del calcio colpisce inesorabile. Si va dall’altra parte e Sbarbati in mischia pareggia il match. Cambia tutto, sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova crede addirittura nell’impresa e 5’ dopo l’altro centravanti biancorosso, Defendi, dà un altro saggio delle sue doti su punizione, pennellata sotto l’incrocio e 2-1 che fa esplodere il “San Giobbe”. Non è finita, i pesaresi arrabbiati per la beffa attaccano alla ricerca del pari, una chance ce l’ha G.Dominici ma il suo tiro viene deviato. Il Chiesanuova resiste e festeggia il Natale più bello.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (25’st Giaconi), Iommi (24’st Carnevali), Badiali, Canavessio, Monteneri, Defendi (38’st Tanoni), Crescenzi (33’st Morettini), Sbarbati, Mongiello, Bonifazi (21’st Pasqui). All. Mobili

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, G.Dominici, Nobili (42’st Sciamanna), Paoli. Peroni (12’st Notariale), E. Dominici, Magnanelli (38’st Vegliò), Peluso (23’st Bardeggia), Torelli. All. Lilli

ARBITRO: Principe di Tivoli

RETI: 9’ Magnanelli, 32’st Sbarbati, 37’st Defendi

NOTE: spettatori 250 circa; ammoniti Badiali, Canavessio, Bonifazi, G.Dominici, Nobili; corner 4-5; recupero 0’ e 4’