Poker del Montefano sull’Urbania, i viola compiono l’impresa di ribaltare il match casalingo in inferiorità numerica e in un solo colpo agganciano K-Sport e Montegranaro, rosicchiano due punti all’Urbino e tre alla Civitanovese, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta. Pari casalingo del Tolentino, con i cremisi che dividono la posta in palio al Della Vittoria nel match contro il Montegiorgio frenando dopo una corsa fatta di successi che durava da cinque turni. Il girone d’andata si chiude con un sorriso per la Sangiustese che nel derby contro il Montegranaro ritrova un successo che mancava che dalla prima giornata di campionato e abbandona l’ultimo posto in classifica. Di seguito cronaca e tabellini dei tre incontri.

Montefano-Urbania 4-1 – Sotto di una rete e con un uomo in meno il Montefano cala il poker contro l’Urbania e termina il girone di andata con 24 punti, in zona playoff e a meno due dalla vetta. Al Dell’Immacolata la partita è tutta in salita per i viola allenati da Nico Mariani che in settimana hanno riabbracciato Dell’Aquila di ritorno dalla breve esperienza a Matelica. L’Urbania si porta in vantaggio con Catani, nei quindici minuti finali della ripresa una doppietta di Papa e le reti di Stampella ed Emanuele De Luca ribaltano il risultato.

Giovanni De Luca impegna Stafoggia al 6’, l’Urbania replica al 23’ con un sinistro ad incrociare di Nouiri. Ospiti in vantaggio al 38’: Nunez parte da posizione dubbia e allarga per Nouri, sul cross in area sbuca la testa di Catani che fa 0 a 1. La prima frazione si chiude con un calcio di punizione di punizione Sindic alto sopra la traversa, poi il numero 10 del Montefano viene espulso.

Il secondo tempo inizia con una punizione Nunez, David si distende sulla destra e para, poi Toro al 56’ va al tiro dalla lunghissima distanza. Ci prova Monaco al 65’ con un colpo di testa che termina alto. Nunez al 73’ chiama alla parata David ma nel quarto d’ora finale il Montefano si esalta. I viola pareggiano il conto al minuto 78’ con Papa servito da una spizzata di Postacchini (1 a 1) ed operano il sorpasso all’83’ sempre con lo stesso Papa che mette in fondo al sacco un cross proveniente dalla destra, 2 a 1. Sulle ali dell’entusiasmo il Montefano dilaga, un eurogol di Stampella fissa il risultato sul 3 a 1 con un tiro da oltre trenta metri che si insacca sotto la traversa. In pieno recupero poker Montefano: Stampella dalla sinistra mette al centro per De Luca Emanuele che tutto solo insacca.

Tolentino-Montegiorgio 1-1 – Il Tolentino viene fermato sul pareggio dal Montegiorgio, dopo cinque vittorie consecutive rallenta la corsa la truppa cremisi. Allo stadio Della Vittoria gli ospiti si portano in vantaggio con Giri, Borrelli pareggia i conti al 90’. La squadra cremisi chiude il girone di andata con 22 punti, a metà classifica, con quattro punti di vantaggio sulla zona playout e due punti di ritardo da quella playoff. Un obiettivo insperato dopo la partenza piena di difficoltà.

Il primo tempo offre poche emozioni, il Tolentino fa possesso palla ma la manovra è lenta, il Montegiorgio è ben messo in campo. Al 9’ cross di Zancocchia per la testa di Diakhaby, palla fuori. Il Tolentino reclama il calcio di rigore al quarto d’ora per un mani in area di Milozzi su cross di Bracciatelli. I padroni di casa insidiano la porta di Forconesi al 18’ con un colpo di testa di Garcia servito da Frulla, poi al 32’ è lo stesso Frulla su calcio di punizione a chiamare alla parata il portiere.

In avvio di secondo tempo il Montegiorgio passa in vantaggio, Orsini para su Flaiani, Giri si fa trovare pronto sulla ribattuta e gonfia la rete, 0 a 1. Il Tolentino prova a raddrizzare il risultato al 57’ con Moscati imbeccato da Borrelli, poi è Cancelli al 70’ ad andare alla conclusione, ma non inquadra la porta. La squadra di Possanzini esercita un predominio sterile, ma proprio allo scadere agguanta il pareggio: Garcia guadagna un calcio di punizione dal limite, la pennellata di Borrelli termina sotto l’incrocio dei pali, 1 a 1. Il Tolentino prova a vincere la partita ma Nasic non è fortunato al tiro.

Sangiustese -Montegranaro – La Sangiustese VP torna alla vittoria dopo 13 turni e lo fa proprio nel derby con il Montegranaro. La gioia dei tre punti, dopo la prima giornata con il Tolentino, torna a riecheggiare al comunale di Villa San Filippo proprio all’ultima gara del girone di ritorno, consentendo ai rossoblu di passare un Natale più sereno, ma con la testa già proiettata al lavoro da fare durante la sosta per cercare di ripartire al meglio a gennaio.

Mister Giandomenico, privo per infortunio di pedine importanti come Del Brutto, Omiccioli, Pigini, Tulli e Lattanzi, perso per squalifica anche Marini, ridisegnava la squadra gettando nella mischia dal primo minuto l’ultimo arrivo, l’attaccante bosniaco Handzic. Mister Marinelli, invece, dopo aver occupato anche il primo posto, cercava la svolta dopo aver incamerato due battute d’arresto consecutive.

Prima frazione con i padroni di casa in grande spolvero, che riuscivano a sbloccare con il bellissimo colpo di testa di Sfasciabasti al 24’ pt, ma che almeno in un paio di occasioni avrebbero meritato di arrotondare il punteggio. Buonissima prestazione da parte di tutti gli effettivi, con un Monachesi indiavolato, un Trillini di grande sostanza e sacrificio, un Palmieri che aveva stretto i denti dopo una botta in settimana a cui mancava solo il gol. Attenta la difesa (per Monti solo ordinaria amministrazione su un tentativo di Perpepaj), ordinato e reattivo il centrocampo, frizzante l’attacco in cui la presenza del nuovo arrivo ed una ritrovata verve davano evidente maggiore brillantezza. Nella ripresa mister Marinelli provava a mescolare le carte in tavola con diverse sostituzioni, senza però mai ottenere concretezza e pericolosità. Di fatto non si registravano occasioni create dagli ospiti. Sul fronte opposto, invece, solo un miracolo di Taborda evitava il raddoppio di Monachesi, in aggiunta ad una serie di contropiedi, che, se sfruttati con più cinismo, avrebbero chiuso prima le ostilità. Unico cambio Salvatelli per un esausto Palmieri. Al termine dei 4’ di recupero poteva esplodere la gioia dei padroni di casa e dello stesso Sfasciabasti, promettente classe 2005, alla prima marcatura stagionale. Nel girone di ritorno si ripartirà con una trasferta: il 7 gennaio i rossoblu sfideranno i cremisi al “Della Vittoria” di Tolentino.

Il tabellino di Montefano – Urbania 4-1

MONTEFANO (4-3-3): David; Morazzini (24’st Calamita), Postacchini, Monaco, De Luca Giovanni (31’st De Luca Emanuele); Sindic, Toro (32’st Stampella), Guzzini; Latini (13’st Di Matteo), Papa, Bonacci (19’st Dell’Aquila). All. Mariani.

URBANIA (4-2-3-1): Stafoggia, Aluigi, Mistura, Del Compare, Sema (44’st Paszynski); Giovanelli Fraternali, Salvi; Nouri (27’st Franca), Catani, Cantucci; Nunez. All. Omiccioli.

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Bruscantini di Macerata e Pastori di Jesi).

RETI: 38’p.t. Catani; 33’s.t. 38’s.t. Papa, 42’s.t. Stampella, 48’s.t. De Luca Emanuele.

NOTE: spettatori 200 circa ammoniti Postacchini, Sindic, Stafoggia, Stampella. Espulso: Mariani (all.), 47’pt Sindic (proteste). Recupero: 9’ (4’+5’).

Il tabellino di Tolentino – Montegiorgio 1-1

TOLENTINO: Orsini, Di Lallo (5’ st Cancelli), Balbo, Mercurio, Lanza, Bracciatelli, Salvucci (5’ st Moscati), Frulla (40’ st Gabrielli), Garcia, Borrelli, Nasic. A disp.: Bucosse, Di Biagio, Orazi, Mariani, Valentini, Santoro. All. Possanzini.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili (36’ st Cobo), Greco, Milozzi, Rosa (18’ st Beleggia), Verdesi, Giri, Flaiani (22’ st Maranesi), Zancocchia, Capparuccini (14’ st Vignaroli). A disp.: Traini, Santoni, Monterotti, Morelli, Zamputi. All. Rutinelli.

TERNA ARBITRALE: Alessandro Animento di Macerata (assistenti Giacomucci di Pesaro e Cerca di Jesi).

RETI: 2’s.t. Giri (M), 45’s.t. Borrelli (T)

NOTE: ammoniti Greco e Mercurio

Il tabellino di Sangiustese-Montegranaro 1-0

SANGIUSTESE VP (4-4-2): Monti; Calcabrini, Sabatini, Sopranzetti, Tombolini; Monachesi, Proesmans, Trillini, Sfasciabasti; Handzic, Palmieri (25’ st Salvatelli). A disposizione: Cingolani, Morresi, Orlietti, Sauchelli, Del Gobbo, Ferrari, Minella, Formentini. All. Luigi Giandomenico.

MCC MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda; Foresi, Zaffagnini, Pagliarini (38’ st Tinazzi), Ruggeri; Capponi (17’ st Mastrone), Tissone F. , Rozzi (6’ st Morales); Merzoug (1’ st Ennasry), Radojicic (1’ st Tonuzi), Perpepaj. A disposizione: Mallozzi, Tissone C., Corrado, Cicconetti. All. Daniele Marinelli.

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini sez. di Macerata (Riccardo Persichini e Federico Santucci di Macerata).

RETE: 24’ pt Sfascibasti

NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in onore di Antonio Iuliano; ospiti in divisa gialloblu con pantaloncini e calzettoni blu, portiere verde; locali in divisa bianca, pantaloncini e calzettoni bianchi, portiere celeste; corner 2-5; ammoniti Mastrone, Ruggeri, Trillini, Capponi, Tombolini e Rozzi; recupero 1’ pt, 4’ st.