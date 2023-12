A due turni dal giro di boa la Cucine Lube Civitanova si accinge ad affrontare una delle sfide più difficili nel calendario di SuperLega. Domani (ore 16 con diretta VBTV e Radio Arancia) gli uomini di Chicco Blengini sono attesi al PalabancaSport dai padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. In arrivo una sfida esterna con punti pesanti in palio, contro una formazione costruita per vincere, infarcita di campioni, tra cui celebri ex biancorossi, e con tanta voglia di riscattare la sconfitta patita contro i cucinieri in Supercoppa.

In settimana entrambe le squadre hanno fatto gli straordinari per via degli impegni in Cev Champions League: martedì in Belgio la Lube ha superato 3-0 un pimpante Greenyard Maaseik nella Pool E, mentre mercoledì gli emiliani, con la denominazione usata in Europa di Gas Sales Daiko Piacenza, hanno piegato tra le mura amiche Berlino per 3-1 nella Pool C.

In campionato la Cucine Lube Civitanova è quinta a 16 punti con una lunghezza di ritardo dal quarto posto, occupato dalla Mint Vero Volley Monza. De Cecco e compagni, reduci dalla vittoria per 3-1 a Cisterna di Latina, sono già qualificati per i Quarti di Coppa Italia, ma vogliono acciuffare in volata il quarto posto per disputare in casa la sfida in gara unica del primo turno. La classifica sorride ai piacentini, terzi a quota 20 con 4 punti da recuperare sulla vetta e altrettanti di vantaggio su Civitanova. La formazione di Andrea Anastasi nell’ultimo turno ha espugnato il PalaMazzola di Taranto in quattro set.

«La speranza – dice Adis Lagumdzija, opposto Lube – è quella di giocare a Piacenza con lo stesso livello di intensità della prima sfida stagionale contro gli emiliani, cioè nella semifinale di Supercoppa a Biella. Andremo sul campo di una squadra molto forte e faremo il possibile per centrare un successo importante. Al PalabancaSport dovremo battere meglio rispetto alla gara di martedì in Belgio, sarà fondamentale anche ricevere bene per raggiungere percentuali elevate in attacco. La SuperLega mi dà stimoli speciali, tutte le partite presentano numerose insidie».

Alla vigilia della 10a di andata, l’unico indisponibile sul fronte opposto dovrebbe essere l’ex cuciniero Yoandy Leal, alle prese con un problema al polpaccio destro. La squadra è capitanata dal campione olimpico Antoine Brizard. Tre i campioni del mondo in roster, Leonardo Scanferla, Francesco Recine, che non ha mai giocato nella Lube pur essendo cresciuto nel vivaio cuciniero, e Yuri Romanò. C’è l’ex biancorosso Robertlandy Simon alla sua seconda stagione consecutiva a Piacenza, che al centro ha la compagnia del già citato Fabio Ricci, di Edoardo Caneschi e del nazionale cubano Roamy Alonso. Tra i giocatori di palla alta l’unico volto nuovo è quello dello schiacciatore Andringa, già menzionato. A sfornare offensive anche gli opposti Yuri Romanò e Fabrizio Gironi, con il laterale Francesco Recine, cresciuto nel vivaio Lube, e i due ex biancorossi Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli. Ad affiancare Leonardo Scanferla nel ruolo di libero il confermato Nicolò Hoffer.

«Con Civitanova – dice Simon – sarà sicuramente una partita molto difficile, più di tante altre per noi. Affrontiamo una squadra forte e soprattutto capace di giocare al meglio ogni partita importante. Cosa in cui noi dobbiamo ancora migliorare, lo dimostra il fatto di avere quasi sempre perso contro la Lube, anche in questa stagione in Supercoppa. Dobbiamo migliorare la capacità di saper soffrire in certe partite. Con Berlino pochi giorni fa è stato un ottimo test sotto questo aspetto, dovrà essere così anche con Civitanova, gara in cui sono in palio punti pesanti in vista della Coppa Italia. Mi aspetto una partita tosta, dobbiamo essere bravi ad aspettare e uscire da eventuali momenti di difficoltà».