Grandi festeggiamenti per un traguardo importante. Al ristorante Il Villino di Treia, i 65enni di Urbisaglia si sono ritrovati per celebrare a dovere con una serata che si è rivelata un successo, tra amici e compagni di scuola che non si incontravano da tempo.

Baci, abbracci, ricordi, musica dal vivo e ballo fino a tardissima serata hanno caratterizzato la cena, con il dispiacere di lasciarsi e la promessa di ripetere l’evento non più fra 5 anni, quindi per i futuri 70 anni, ma ogni anno. «Arrivederci al 2024 e un complimento agli organizzatori che si sono prodigati affinché la festa potesse svolgersi con spensieratezza e allegria», fa sapere il gruppo.