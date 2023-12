“Botte di Natale” a Tolentino. La 19esima edizione del torneo di kick boxing e k1 e la seconda tappa del “Golden Cup” shoote boxe di mma e shoote boxe, valevole per qualificarsi alle finali di Livorno, si svolgeranno domenica 17 dicembre al Palasport “Giulio Chierici” dalle 11.

L’organizzazione della importante manifestazione sportiva è a cura della Asd Zicatela Fight con il sostegno della Kickboxing Macerata e Federkombat Marche con il patrocinio del Comune di Tolentino che ha concesso gratuitamente l’utilizzo della struttura.

Attualmente sono iscritti 91 atleti, in rappresentanza di ben 18 società provenienti da tutta la regione, con una folta rappresentanza anche dall’Umbria, Toscana e Lazio.

Inizio fase light dalle 11 per poi passare sul ring dalle 17 circa con due finali e 5 incontri di kick boxing. Sono in programma più di 50 match sul tatami a contatto leggero e sul ring 3 finali Golden Cup e 5 incontri a contatto pieno di kickboxing e k1.

E’ prevista anche la presenza di un Arbitro centrale internazionale

Si ricorda che l’ingresso è libero. Sarà allestito un angolo per il ristoro.