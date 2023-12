La 12° giornata del campionato di Serie A3 Girone Blu vedrà la Volley Banca Macerata ospitare la Avimecc Modica domenica alle 19.30. I biancorossi hanno raccolto un impressionante serie di sette vittorie consecutive, l’ultima a Marcianise al termine di una gara combattuta risolta al tie-break, e guidano la testa del Girone Blu. La squadra siciliana invece, grazie alla vittoria per 3-0 di domenica scorsa contro Bari, è al quinto posto in classifica con 17 punti. Sarà quindi un’altra sfida difficile per i ragazzi di coach Castellano che però domenica potranno contare sul supporto del Banca Macerata Forum.

Il primo posto nel Girone Blu dice molto sulle qualità e l’ambizione della Volley Banca Macerata, come spiega lo schiacciatore Mitja Pahor, «Ci da sicurezza essere in testa alla classifica e anche se è ancora presto e le posizioni potranno cambiare, essere lì conferma che siamo una squadra competitiva e in questa prima parte di stagione abbiamo dimostrato di poter tenere testa a tutti». Domenica scorsa avete conquistato altri due punti ma non è stato facile a Marcianise, «È stata una gara difficile, non eravamo nelle condizioni migliori con un paio di compagni di squadra che avevano avuto la febbre, poi i meriti sono anche dell’avversario: Marcianise ha dato tutto fino alla fine. Sappiamo che le squadre danno sempre il massimo quando ci incontrano, noi però siamo stati bravi a non perdere la concentrazione, abbiamo stretto i denti e ci siamo presi una vittoria importante».

Anche Modica domenica verrà al Banca Macerata Forum con la stessa fame di punti e la voglia di fare uno sgambetto alla capolista, «Modica è una buona squadra, solida, l’abbiamo studiata e sappiamo che il Girone B non ci permette di sottovalutare nessuno. In più si sta giocando l’ingresso alla Coppa Italia quindi avrà uno stimolo extra per dare il 100% domenica. Da parte nostra secondo me la chiave sarà quella di non lasciarci guidare dalla gara ma approcciare subito la sfida dimostrando di volerla vincere e di poter controllare il gioco, come siamo riusciti a fare in altre partite, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi».