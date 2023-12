E’ Livio Bugiardini l’Atleta Italiano Master 2023. Tesserato con la società Sef Macerata e residente a Porto Sant’Elpidio, Bugiardini con 134 voti guida la classifica nazionale dei 10 migliori atleti over 35 che nell’anno in corso si sono distinti per i brillanti risultati nel settore dell’atletica leggera.

Giunta alla 18esima edizione, la manifestazione promossa da Atleticanet e della rivista Correre ogni anno sottopone alla valutazione di una giuria qualificata, di cui fa parte anche Stefano Mei presidente Fidal, una rosa di dieci atleti uomini e dieci atlete donne a cui assegnare il premio Atleta Master 2023. La selezione prende in considerazione record e risultati di una vasta panoramica di specialità e di categorie master e comprende anche atleti del settore assoluto. Proprio per questo il premio assegnato all’atleta marchigiano assume un valore di alto prestigio. Ed è grande la soddisfazione anche per la società maceratese di appartenenza che vede premiato un tesserato dall’alto valore sportivo ma soprattutto una persona semplice e umile che mette sempre al primo posto il merito del gruppo rispetto al suo talento personale.

«E’ nata una nuova stella nella Sef che ci onora e ci riempie di orgoglio – afferma Maria Pia Luchetti, presidente della società di atletica Sef Macerata – . Si chiama Livio Bugiardini e viene da Sant’Elpidio a Mare. E’ entrato tanti anni fa in punta di piedi ma subito è stato apprezzato per il suo impegno, per le sue doti sportive e umane. Livio è l’atleta che tutti ci invidiano e che tutti vorrebbero avere. Grazie a lui e ad altri atleti che in questi anni si sono succeduti gareggiando nelle diverse discipline, la nostra piccola società è arrivata a competere con le più grandi ed è riuscita a farsi conoscere non solo a livello nazionale ma anche europeo e mondiale».

Diversi sono infatti i tesserati Sef che nel tempo hanno raggiunto traguardi di assoluto rilievo. Tra questi da ricordare Giulia Perugini. «Giulia è stata una grande atleta – prosegue la presidente – pluricampionessa che ha dedicato la sua vita allo sport e ha vinto titoli tra i più prestigiosi. E sul loro esempio attualmente sono più di 50 i nostri atleti che con costanza si allenano per essere pronti a gareggiare e onorare il nome della Sef».

Livio Bugiardini, classe 1948, è stato quest’anno uno dei fuoriclasse della velocità, con una lunga serie di nuovi record italiani della categoria SM75. Nella stagione indoor ha stabilito i nuovi record dei: 60 metri (8”60 il tempo), 200 metri (28”56) e 400 metri (1’06”01). Nella stagione all’aperto ha invece migliorato i record nei 100 metri (13”62), 200 metri (28”06) e 400 metri (1’03”16). Quest’ultimo tempo rappresenta la seconda prestazione mondiale per un over 75. Ai Campionati Europei di Pescara ha portato a casa quattro medaglie d’oro da M75, vincendo 200 metri, 400 metri, la staffetta 4×100 (58”34, record italiano) e la 4×400 (4’52”57, record italiano).