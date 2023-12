di Mattia Nepa



La cura Possanzini funziona alla grande e il Tolentino cala il pokerissimo. Un altro gol del sempre più decisivo Frulla permette ai cremisi di passare al La Croce, casa del Montegranaro, e di ottenere il quinto successo consecutivo in campionato senza subire reti.

Il sinistro del capitano ospite si infila sotto la traversa a metà primo tempo e sancisce il successo che permette di scalare ulteriormente la classifica: gli ospiti, dal cuore della zona playout, sono ora ai piedi della zona playoff. Il Montegranaro invece perde per la seconda volta di fila, e magari ai punti non avrebbe demeritato il pari, perdendo il passo delle prime della classe. Ci si aspettava una partita di alto livello, giocata a viso aperto da due squadre, entrambe in fiducia, infatti così è stato. Dopo soli quattro minuti di gioco, il Montegranaro va ad impensierire la squadra ospite con un tiro di Tonuzi, palla di poco fuori.

I locali partono fortissimo e, dopo appena un minuto dalla precedente occasione, è Fernando Tissone a tirare alto. Il Tolentino non sembra in partita, con mister Possanzini seduto in panchina visibilmente irritato. Nonostante ciò la prima vera grande occasione è proprio per i cremisi: al minuto 8 Moscati, forse liberandosi con un fallo, arriva a tu per tu con Mallozzi ma spara incredibilmente alto. Allo scoccare del quarto d’ora di gioco è ancora Tonuzi a provare a portare in vantaggio il Montegranaro, il tiro però è centrale ma è comunque bravo il giovane Orsini a dire di no d’istinto.

Al 25esimo su assist di un maestoso Borrelli, Santoro prova il pallonetto non riuscendo a concludere in rete; bravo Mallozzi a non farsi ipnotizzare. Il Tolentino cresce con il passare dei minuti e continua spingere: solamente un giro di lancette dopo l’occasione di Santoro è capitan Frulla, con un sinistro forte sotto la traversa, a portare in vantaggio gli ospiti. I cremisi hanno anche l’occasione di portarsi sul doppio vantaggio al riposo ma non la sfruttano: Tomassetti arriva al cross sulla destra, la retroguardia locale non riesce ad allontanare la sfera e Borrelli con il sinistro calcia al volo, miracolo di Mallozzi e si rimane sullo 0 a 1.

Seconda frazione con pochissime emozioni. Il Montegranaro tenta l’assedio ma non riesce mai a rendersi troppo pericoloso dalle parti di Orsini tranne che al 58esimo: punizione battuta da Fernando Tissone, la palla rimane in area in maniera pericolosa e il subentrato Tinazzi calcia alto da ottima posizione. Due minuti più tardi la squadra locale reclama per un rigore sul contatto Bracciatelli-Capponi, l’arbitro lascia correre. Sono sempre i veregrensi a spingere nel secondo tempo e al 68esimo Tonuzi calcia alta una punizione da posizione defilata. Mancano 10 minuti al termine dei giochi e il Montegranaro, dopo aver esaurito tutte e cinque le sostituzioni, è costretto a terminare la partita in dieci a causa dell’infortunio di Lattanzi. I ritmi calano sempre più e la partita sfila via lentamente senza ulteriori sussulti. Finisce 0 a 1 per il Tolentino, che ora più che mai può veramente sognare in grande.

Il tabellino:

MONTEGRANARO CALCIO (4-2-3-1): Mallozzi 5.5; Foresi 6 (5′ s.t. Merzoug 5.5); Kukic 5.5 (5′ s.t. Tinazzi 6); Tissone C. 5.5 (5′ s.t. Zaffagnini 5.5); Ruggeri 6.5; Capponi 6 (28′ s.t. Mastrone 6); Rozzi 6; Cicconetti 6 (1′ s.t. Perpepaj 6); Tissone F. 6; Lattanzi 5.5; Tonuzi 6.

A disp.: Bertran, Morales, Giuggioloni, Radojicic. All.: Marinelli.

TOLENTINO (4-3-2-1): Orsini 6; Tomassetti 6; Lanza 6; Di Lallo 6; Balbo 6; Bracciatelli 6 (37′ s.t. Gabrielli s.v.); Frulla 7; Santoro 6; Borrelli 6.5; Garcia 6 (24′ s.t. Cancelli 6); Moscati 6. A disp.: Bucosse, Giorgi, Mercurio, Rossi, Orazi, Valentini, Salvucci. All.: Possanzini.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (Bruscantini di Macerata – Morganti di Ascoli Piceno)

RETE: 26’p.t. Frulla

NOTE: 300 spettatori circa. Ammoniti: Borrelli, Balbo, Bracciatelli. Angoli: 4- 3. Recupero: 6′ (1′ + 5′).