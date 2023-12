L’accensione dell’albero di Piazza del Popolo, i canti e le animazioni dei bambini delle scuole del territorio: questo l’8 dicembre a Corridonia per il primo appuntamento del programma di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie.

Non mancherà anche un momento di riflessione sull’attualità con la proiezione del film al teatro L.Lanzi alle 21 “Joyeux Noël una verità dimenticata dalla storia”. Sabato 9 dicembre in via Santa Maria (piazzale Europa) il programma natalizio proseguirà con la degustazione di prodotti tipici del Natale e vin brûlé, il tutto in compagnia di artisti di strada con spettacoli di danza area e circo contemporaneo. Alle 21,15 nella chiesa della Natività di Maria a Passo del Bidollo il concerto della banda G.B.Velluti “Musica e Parole per la Pace”. Domenica 10 dicembre alle 16,30 nella casa Museo F.Corridoni di via Trincea delle Frasche “Aspettando il Natale da Pippo”- Laboratorio Ludico-Creativo per bambini a cura dell’associazione L.Lanzi e dalle 17 l’accensione dell’albero di Natale nelle frazioni con canti natalizi e animazioni con i bambini delle scuole organizzate dalle associazioni locali.

Si prosegue martedì 12 dicembre alle 21,15 nel santuario della Madonna di Guadalupe con il concerto d’organo a cura del maestro Alessandro Buffone. Nel weekend successivo mercatini di Natale, spettacoli e laboratori creativi per bambini, mentre sabato 23 dicembre la consegna dei regali ai più piccini da parte di Babbo Natale, “Color your night Xmas Edition” e, a seguire, al teatro Velluti lo spettacolo “2Bruce Springsteen tra suoi e parole: un’avventura americana”. Novità assoluta di questa edizione sarà il loggiato incantato sotto palazzo Persichetti e lo studio di Babbo Natale per un’atmosfera suggestiva e magica per grandi e piccini. Durante le festività raccolta di beneficenza per la fondazione ospedale Salesi a cura dell’associazione commercianti con la pesca di beneficienza.