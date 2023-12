Cade il Chiesanuova, torna a muovere la classifica la Sangiustese VP. Il ritorno di Luigi Giandomenico in panchina coincide con un pareggio nella partita con il Montegiorgio, Minella partito dalla panchina mette a segno la rete dell’1 a 1 al minuto 88’ che consente alla squadra di abbandonare l’ultima posizione di classifica. Trasferta amara per l’ex Roberto Mobili al Diana di Osimo, i biancorossi vengono punti da un altro ex, Tittarelli, Alessandroni chiude i conti nel primo tempo siglando il 2 a 0. Il palo nega la rete della bandiera a Mongiello nel finale.

OSIMANA-CHIESANUOVA 2-0

Il Chiesanuova torna a casa a mani vuote dal “Diana” di Osimo, i padroni di casa si impongono con il classico risultato all’inglese per 2 a 0. Un assenza per parte, Pasqui Andrea per il Chiesanuova e Paccamiccio nell’Osimana. La sconfitta matura nel primo tempo, il risultato si sblocca al 33’ grazie ad una rete messa a segno dall’ex Tittarelli, al primo gol in campionato, che non esulta in segno di rispetto verso i tifosi biancorossi presenti sugli spalti. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi e porta la firma di Alessandroni. Alla squadra allenata da Roberto Mobili, un altro ex, non fanno difetto grinta e determinazione, i biancorossi nel finale colpiscono il palo con Mongiello a portiere battuto. Sarebbe stata una sconfitta meno amara anche se l’Osimana è un avversario di tutto rispetto con giocatori di spessore. La battuta d’arresto non pregiudica il cammino del Chiesanuova che resta in piena zona playoff, a tre lunghezze dalla capolista Civitanovese.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (35’ st Bellucci), Patrizi, Micucci, Bugaro (31’ st Pasquini), Bambozzi, Tittarelli (42’ st Mercanti), Buonaventura (19’ st Ambanelli), Alessandroni. A disp.: Piergiacomi, Bellucci, Fabiani, Ambanelli, Labriola, Triana, De Angelis. All. Aliberti.

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (25’ st’ Corvaro), Iommi, Badiali (29’ st Tanoni), Canavessio, Monteneri, Defendi (30’ st Bonifazi), Crescenzi, Sbarbati, Mongiello, Carnevali Filippo (19’ st Trabelsi). A disp.: Carnevali Gioele, Giaconi, Bonifazi, Dutto, Morettini, Pasqui Lorenzo. All. Mobili.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (assistenti Paradisi di Pesaro e Pizzuti di Macerata).

Reti: pt. 33’ Tittarelli (O), 36 Alessandroni (O).

Note: calci d’angolo 4 a 4. Ammoniti Mosquera, Patrizi, Bugaro, Cannavessio, Defendi, Crescenzi. Recupero: 7’ (2’+5’).

***

SANGIUSTESE VP – MONTEGIORGIO 1-1

Il nuovo esordio di Luigi Giandomenico sulla panchina della Sangiustese VP termina con un pareggio. L’allenatore chiamato dalla dirigenza dopo l’esonero di Ruben Dario Bolzan schiera i suoi con il 3-5-2, Monachesi e Palmieri fanno coppia in attacco, sono assenti Tulli, Omiccioli e Del Brutto. Sulla panchina del Montegiorgio va l’allenatore in seconda Rutinelli (Vagnoni è squalificato) tante le defezioni nelle file ospiti, capitan Albanesi e lo squalificato Ferrini su tutti.

Dopo un buon avvio dei locali al 25’ un fallo di mano in area di Sopranzetti viene sanzionato con il calcio di rigore, Bardeggia dal dischetto porta in avanti il Montegiorgio. Nella ripresa, grazie anche al contributo dato dalla panchina, i padroni di casa riescono a scardinare il fortino avversario, raggiungendo il pari e sfiorando il colpaccio nel finale. La rete dell’1 a 1 porta la firma di Minella, all’88’ Forconesi ribatte la conclusione di Ouedraogo, il tap in dell’attaccante italo-argentino partito dalla panchina gonfia la rete. Nei minuti di recupero la Sangiustese VP trova la rete del sorpasso con Ouedraogo, ma l’assistente ha la bandierina alzata a segnalare il fuorigioco.

SANGIUSTESE VP (3-5-2): Cingolani; Sopranzetti, Pigini, Salvatelli (1’ st Minella); Marini, Sfasciabasti (20’ st Del Gobbo), Lattanzi (20’ st Trillini), Proesmans, Tombolini; Palmieri (20’ st Ouedraogo), Monachesi. A disposizione: Sandroni, Calcabrini, Morresi, Orlietti, Ferrari. All. Luigi Giandomenico.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi; Diakhaby, Marcattili, Cobo, Milozzi; Rossini, Verdesi, Zancocchia; Petrarulo (17’ st Maranesi), Bardeggia, Capparuccini (47’ st Morelli). A disposizione: Traini, Costanzo, Monterotti, Santarelli, Zamputi, Torquati, Beleggia. All. Massimo Rutinelli (Roberto Vagnoni squalificato).

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Montefiori di Ravenna (assistenti Domenella di Ancona e Illuminati di Macerata).

Reti: pt. 25’ rig. Bardeggia; st 43’ Minella.

Note: prima del fischio d’inizio letto un messaggio per la giornata delle persone con disabilità. Ospiti in divisa blu con pantaloncini e calzettoni blu, portiere arancio; locali in divisa bianca, pantaloncini azzurri e calzettoni bianchi, portiere azzurro. Calci d’angolo 6 a 5. Ammoniti Pigini, Sopranzetti, Lattanzi, Zancocchia e Monachesi. Recupero: 7’ (2’+5’).

(A.C.)