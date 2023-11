Due furti nella stessa giornata ai danni di due officine meccaniche. Prima del tentato colpo da Cioci Motors a Sforzacosta (leggi l’articolo) nel mirino dei ladri è finita anche la Corsalini gomme di Porto Recanati.

Un furto di poche decine di euro messo a segno da diversi malviventi che hanno agito col volto coperto. A riprenderli le telecamere di videosorveglianza dell’attività che hanno immortalato il loro passaggio. Dopo aver scavalcato la recinzione si sono introdotti nel capannone alla ricerca di contante.

Magro però il bottino, poche decine di euro. Il furto è avvenuto domenica, nella stessa giornata in cui una banda ha provato ad entrare anche nell’officina maceratese mettendo ko il sistema di allarme. Qui però il colpo è sfumato grazie all’intervento di un vigilantes che ha messo in fuga i malviventi. Sull’episodio di Porto Recanati indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Non è escluso che i due episodi possano essere legati.