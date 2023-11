Chiesanuova c’è. I biancorossi tornano a sognare e far sognare superando 3-1 il neopromosso Monturano Campiglione. A Villa San Filippo la vittoria è certificata già all’intervallo grazie alla supremazia manifestata nella prima frazione, seguirà invece una ripresa un po’ troppo rinunciataria. Il team di Mobili coglie così il 7° successo in questa Eccellenza e si riporta al secondo posto assieme a Urbino e Civitanovese, diventa invece ultimo, in coabitazione con Sangiustese e Azzurra Colli, il gruppo fermano. Gli ospiti di Cuccù hanno pagato anche le assenze e una condizione generale non ottimale dopo ben 8 casi di covid in settimana (leggi l’articolo). La società biancorossa, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha simbolicamente appoggiato la causa riservando l’accesso gratuito a tutte le tifose locali ed ospiti in occasione del match.

Cronaca. Per la prima volta Sbarbati e Defendi sono insieme dal 1′ e proprio di Sbarbati è il primo squillo al 5′, destro dal limite che finisce out. Il 5-3-2 ospite ha buchi nel mezzo e il Chiesanuova li sfrutta, al 15′ Crescenzi (Mvp del match) ruba palla e può involarsi, arrivato al limite si porta la palla sul sinistro e calcia rasoterra, il tiro è centrale ma il 2003 Lanari non è impeccabile: 1-0. La reazione fermana è pallida, meglio il 4-4-2 dei “padroni di casa”. Al 29′ palla d’oro a Mongiello che però non calcia di prima col destro e perde la chance. Al 31′ una improvvisa disattenzione difensiva quasi causa il gol dell’ex, la zampata di Rotondo è spazzata via da Iommi davanti la porta sguarnita. Un minuto dopo ecco il bis-sicurezza, su spiovente da angolo svetta lo specialista Canavessio. La rete rende tutto più facile e gli spazi aumentano per il Chiesanuova. Al 43′ Defendi guadagna una punizione ai 20 metri e la calcia, pennellando una parabola imparabile alla sinistra del portiere che vale il 3-0 (con esultanza abbracciando Mobili).

Ripresa. Cala il ritmo e dopo pochi minuti Cuccù ridisegna la sua squadra effettuando un triplice cambio. Al 17′ conclusione da fuori di Badiali, bravo Lanari ad arrivarci. Gli ospiti migliorano come presenza e qualità collezionando angoli, al 79′ uno dei neoentrati, Nacciarriti, coglie il palo dal limite dell’area. Il Chiesanuova invece va al piccolo trotto e non affonda, con Sbarbati, Mongiello e Pasqui che cercano la gioia personale senza trovarla. A7′ dalla fine applausi a scena aperta perchè entra Tanoni, fine di una agonia lunghissima per il 2000 che mancava da due stagioni. All’84’ Badiali va di sombrero sull’ex Paniconi che spende il secondo giallo, ma nonostante l’uomo in meno, 2′ dopo cross di Alouan (il migliore dei suoi) e piatto di Tracanna per il gol della bandiera. Anche i locali finiscono in 10 perchè Pasqui esce purtroppo dal campo per un problema fisico da valutare.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (22’st Giaconi), Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Defendi (15’st Pasqui), Crescenzi (31’st Morettini), Sbarbati, Mongiello, F.Carnevali (22’st Dutto). All. Mobili

MONTURANO CAMPIGLIONE: Lanari, Paniconi, Alouan, Bernacchini (16’st Nacciarriti), Finucci, M.Adami (11’st Ezzaitouini), Islami, Loviso (25’st D’Amicis), Rotondo, G.Adami (11’st Frinconi), De Carolis (11’st Tracanna). All. Cuccù

ARBITRO: Latuga di Pesaro

RETI: 15′ Crescenzi, 32′ Canavessio, 43′ Defendi, 41’st Tracanna.

NOTE: spettatori 300 circa; espulso Paniconi per doppia ammonizione; ammoniti M.Adami, Paniconi, Ezzaitouini; corner 2-1; recupero 1′ e 5′.