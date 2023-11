Si è concluso l’iter tecnico, burocratico e amministrativo che consentirà l’avvio dei lavori di riparazione danni ed adeguamento sismico dell’ex caserma dei Carabinieri in piazza E. Mattei a Matelica. Ad annunciarlo l’assessorato ai Lavori pubblici, presieduto da Rosanna Procaccini.

Hanno partecipato alla procedura d’appalto per l’affidamento dell’opera, indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben cinque aziende. Si è aggiudicata l’appalto la ditta Cassandra di Roma che, alle migliorie, ha aggiunto un ribasso del 17,23% sull’importo a base d’asta di 2.165.590,26 di euro.

«L’imminente inizio dei lavori dell’ex caserma, che a fine riparazione tornerà ad essere la sede della locale Stazione dei Carabinieri, lo spostamento degli uffici comunali nella originaria sede di Palazzo Ottoni, previsto presumibilmente nel 1° semestre del 2024, nonché il prossimo avvio della gara per l’affidamento dei lavori di riparazione dei danni sisma del Palazzo Municipale – conclude l’assessore Procaccini – sono un segnale concreto che il cuore della città tornerà a vivere».