La Cucine Lube Civitanova vuole scalare la classifica e non intende concedere più nulla, soprattutto tra le mura amiche. Domani alle 18 la formazione biancorossa ospiterà all’Eurosuole Forum la Gioiella Prisma Taranto per la 7ª giornata di andata della regular season in SuperLega Credem Banca.

Dopo i progressi visti nei gli ultimi due turni di campionato e nell’esordio in Champions League, gli uomini di Chicco Blengini vogliono seguire l’onda mantenendo alta la concentrazione. Dall’altra parte della rete c’è una Gioiella Prisma affamata di punti dopo aver mancato per tre volte al tie break l’appuntamento con la prima vittoria nella stagione 2023/24. Dopo la fine dei rapporti con coach Vincenzo Mastrangelo, il gruppo tarantino si è presentato a Cisterna di Latina con il secondo allenatore Antonello Andriani alle redini, mentre domani a governare la squadra ci sarà Ljubomir Travica (padre dell’ex alzatore biancorosso Dragan), nominato head coach della formazione pugliese.

Al palas spazio anche all’iniziativa di sensibilizzazione legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domani la prima battuta sarà anticipata da un “minuto di rumore” sugli spalti, grazie all’idea congiunta della Federazione Italiana Pallavolo, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della Lega Pallavolo Serie A Maschile. Ivan Zaytsev ieri è stato ospite a Palazzo Chigi per supportare le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne. Lo Zar, insieme a una cinquantina di altri sportivi illustri, ha partecipato alla serata in piazza Colonna con il presidente del consiglio Giorgia Meloni e i ministri Andrea Abodi ed Eugenia Roccella per l’accensione della videoinstallazione con lo slogan contro la violenza sulle donne. In sala stampa l’atleta della Lube ha preso parte alla presentazione di uno spot per divulgare il numero antiviolenza e stalking 1522. «Mi sento responsabilizzato sia come atleta sia come genitore – le parole di Zaytsev di ritorno dalla capitale – siamo di fronte a problematiche generazionali importanti legate all’educazione. La famiglia ha un ruolo centrale nel fornire modelli positivi, dialogare e trasmettere empatia, ma ha anche il compito di dire di no ai figli e mettere dei paletti quando le situazioni lo richiedono. Anche lo sport può rivelarsi fondamentale nel processo di crescita perché insegna ai giovani come ripartire dopo le sconfitte».

Tornando alla gara di domani, al quarto anno consecutivo in SuperLega Credem Banca, la Gioiella Prisma Taranto ha allestito una rosa competitiva che però non si è ancora sbloccata. Nel roster sono confermati al centro capitan Aimone Alletti e Giovanni Gargiulo, con il libero Marco Rizzo e il giovane schiacciatore svedese Hampus Ekstrand. Arrivati in estate l’opposto azzurro Lorenzo Sala, lo schiacciatore Giacomo Raffaelli; direttamente dagli States il centrale Jeffrey Jendryk e il bomber Kyle Russell. Suggestivo l’ingaggio in banda di Filippo Lanza. Da Cisterna si è unito il cubano Miguel Gutièrrez, mentre in cabina di regia c’è l’esperto spagnolo Angel Trinidad De Haro. Una squadra composta dal giusto mix tra giocatori esperti e giovani, come testimoniano la presenza del giovane schiacciatore Luca Paglialunga e del secondo libero tarantino Davide Luzzi, due atleti made in Puglia che vogliono sfruttare l’esperienza tarantina come trampolino di lancio. Nel gruppo c’è il giovane regista Federico Bonacchi come vice di De Haro. In dotazione energia ed entusiasmo.

«Taranto non sta attraversando un momento bellissimo, ma la scossa dopo il cambio di allenatore sarà bella forte e noi dovremo fare molta attenzione – sottolinea Zaytsev – tutti gli avversari che vengono all’Eurosuole Forum giocano a braccio sciolto. Questo, come ogni anno a novembre, è un periodo delicato del calendario con tante partite ravvicinate. Dobbiamo sfruttare questo tour de force e creare la mentalità vincente per il prosieguo della stagione agonistica su tutti i fronti».

«Sappiamo bene chi andremo ad affrontare, la Lube è una squadra vincente, che lascia poco spazio all’avversario, dotata di grandi campioni – dice Travica – mi aspetto dai ragazzi che andremo a Civitanova per vendere cara la pelle, con i nostri limiti tecnici o tattici, e dobbiamo concentrarci per risolverli dalla nostra parte del campo prima di guardare oltre alla rete. Quello che dobbiamo fare è giocare al massimo contro qualsiasi avversario. Al momento non posso ancora dare giudizi su questo gruppo, in primis chiedo di concentrarci sul nostro gioco, domenica e per tutte le altre partite che andremo ad affrontare».

Disponibili, sia alla cassa del palas che sul circuito Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati, i biglietti per il match. Il botteghino sarà aperto domani mattina dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 all’inizio match. Per info telefonare allo 0733 1999422 nei medesimi orari.