di Mauro Giustozzi

La Bulgaria piomba su Gianlorenzo Blengini ed è pronta a strapparlo alla Lube in vista della prossima stagione 2024-25. La nazionale del Paese dell’est Europa è vicinissima a raggiungere l’accordo col tecnico piemontese che, dopo sei stagioni nelle Marche, intervallate anche dalla panchina della Nazionale azzurra, potrebbe trasferirsi armi e bagagli alla guida della Bulgaria dove troverà uno dei suoi giocatori più forti che allena a Civitanova, cioè Aleksandar Nikolov.

Per lui la Federazione bulgara ha pronto un contratto della durata di tre più due anni, con prolungamento che verrà attivato al raggiungimento di determinati obiettivi nel 2025 e 2026. Un contratto che ha la novità nel fatto di essere in esclusiva con la Federazione guidata da Ljubo Ganev, anche lui grande ex giocatore di pallavolo con trascorsi in Italia. Peraltro la Federvolley italiana vieta il doppio incarico di allenatore di club e di una nazionale, per cui nel caso che la scelta di Chicco Blengini fosse quella di tornare ad allenare una rappresentativa nazionale sarebbe automatico l’addio alla Lube dove quello in corso è l’ultimo anno di contratto con il club del patron Fabio Giulianelli.

«L’italiano Gianlorenzo Blengini è il probabile nuovo allenatore della nostra Nazionale di pallavolo maschile- annuncia il sito bulgaro Sportal.bg- .Lo specialista 51enne è stato il più votato nell’odierno consiglio d’amministrazione della federazione locale. Sono state prese in considerazione anche le candidature dell’attuale selezionatore Plamen Konstantinov e dell’ex selezionatore Martin Stoev». Lo stesso sito riporta poi le dichiarazioni fatte dal presidente della BFVolley, Ljubo Ganev, dopo la riunione del consiglio di amministrazione. «Il Consiglio ha praticamente deciso di dare mandato al presidente, cioè a me, di condurre le trattative finali con questo candidato e di firmare ufficialmente il contratto con le relative condizioni che abbiamo concordato – ha detto Ganev – .Oggi abbiamo praticamente scelto il candidato finale con il quale proseguiremo le trattative. Naturalmente non abbiamo ancora un contratto, ma il contratto sarà realtà tra qualche mese».

Chicco Blengini attuale tecnico di Civitanova che naturalmente concluderà la stagione alla guida della Lube sino a maggio del prossimo anno. La partecipazione della Nazionale bulgara ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028 è il grande obiettivo che si pone davanti alla BFVolley ed al nuovo allenatore. Dal canto suo la società marchigiana è venuta a conoscenza dalle notizie di stampa giunte dalla Bulgaria di questa offerta molto importante che Chicco Blengini ha ricevuto in questi giorni: il club ha presentato a sua volta all’allenatore una proposta di rinnovo del contratto in scadenza ed adesso la palla passa al diretto interessato che dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Probabilmente, dopo sei anni trascorsi alla Lube, l’allenatore piemontese è molto tentato dalla offerta giunta dalla Bulgaria, un’esperienza professionale stimolante all’estero che dovrebbe vederlo in un ruolo anche di coordinatore dell’intero movimento pallavolistico bulgaro, per completare una carriera già lunga e ricca di successi.