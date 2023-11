I giovani del M5S, che hanno costituito a livello nazionale il network giovani “L’officina del futuro”, saranno a Macerata domenica in Corso Cavour dalle 9 alle 20.

«Accoglieranno tutti i maceratesi per spiegare la loro attività ed anche per aiutare chiunque lo desiderasse ad iscriversi al Movimento 5 stelle (iscrizione, che va ricordato, è gratuita) e a firmare per il salario minimo – spiega il M5S – Le giovani leve marchigiane del Movimento presieduto da Giuseppe Conte, che a Macerata sono rappresentate da Jacopo Viti e Federico Giampieri, saranno affiancate dai consiglieri comunali Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti e dagli attivisti locali».