“La sfida dell’acqua. Adattarsi ai cambiamenti climatici per garantire la sicurezza idrica in un territorio che cambia“ è il tema che sarà affrontato nel terzo appuntamento organizzato dal gruppo di lavoro Ambiente del Pd provinciale che si terrà sabato prossimo, dalle 9 alle 12.30, nella sala convegni dell’Ostello Ricci di Macerata. «Il cambiamento climatico, più veloce del previsto, sta mettendo a dura prova – osserva il segretario provinciale Dem Angelo Sciapichetti – la gestione del ciclo dell’acqua da cui dipende tanta parte delle attività umane. Lunghi periodi di siccità vengono interrotti da piogge torrenziali che creano danni ingenti alle attività economiche, quelle agricole in particolare, a cose e a persone. Inoltre, la criticità degli impatti ambientali viene amplificata dalla pessima gestione del territorio come cementificazione, perdita dei servizi ecosistemici, abbandono della manutenzione. Il convegno si propone quindi di offrire un quadro sulle criticità da affrontare e una panoramica, necessariamente incompleta, su politiche e strumenti a disposizione per adattare la gestione del ciclo dell’acqua alle nuove condizioni imposte dal cambiamento climatico».

Il convegno sarà moderato da Mirella Gattari che introdurrà gli interventi dell’ex assessore Mario Iesari, del deputato Augusto Curti, di Mauro Grassi direttore della fondazione Earth and Water Agenda, del consigliere regionale Romano Carancini, di David Belfiore e Carlo Brunelli, referenti dei contratti di fiume dell’ Esino e del Potenza e di Stefano Francia presidente Cia e del consorzio di bonifica della Romagna. Conclusioni di Angelo Sciapichetti. Gli “Incontri per l’ambiente” sono un programma di eventi pubblici che il Pd propone periodicamente per approfondire e riflettere sui temi ambientali più attuali.