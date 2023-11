«Gli agenti della polizia locale hanno evitato il peggio, sia ai due protagonisti del gravissimo episodio che ad altre persone che hanno assistito», così il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, sull’accoltellamento avvenuto ieri in piazza del Popolo. Due giovani marocchini, di 30 e 39 anni, dopo una lite si sono picchiati e poi hanno tirato fuori dei coltelli e si sono accoltellati (hanno 30 giorni di prognosi). Un ispettore della Polizia locale nel tentativo di dividerli ha riportato una ferita alla mano e 10 giorni di prognosi. Oggi, nonostante quanto gli è accaduto, è tornato subito al lavoro. I fatti sono avvenuti intorno alle 16,45 di ieri pomeriggio.

Per futili motivi, sembra per uno scherzo non gradito, i due marocchini prima si sono picchiati, poi hanno tirato fuori dei coltelli. Uno di loro è stato ferito al volto e al capo e l’altro in diverse parti del corpo. A dividerli sono intervenuti gli agenti della polizia locale. «L’intervento dei vigili ha evitato il peggio, sia ai due protagonisti del gravissimo episodio che ad altre persone che hanno assistito allo stesso – commenta la sindaca Rosa Piermattei -. La Polizia locale, allertata dai cittadini, è subito intervenuta sul posto, prima con una pattuglia e poi con il supporto di una seconda pattuglia di cui faceva parte anche il comandante, il sostituto commissario Adriano Bizzarri. Sprezzanti del pericolo, gli agenti hanno cercato di calmare gli animi poi, alla vista dei coltelli, hanno ammanettato le due persone e le hanno consegnate ai carabinieri. Si tratta di un’azione che esula dalla quotidianità e che dà grande merito ai nostri agenti.

Vorrei sottolineare l’importanza di rispettare le regole di una sana convivenza civile. È fermamente da condannare la circostanza che ci siano persone che vadano in giro armate con i coltelli, pronte a usarli al primo diverbio. È sicuramente importante diffondere fra tutta la popolazione una cultura dell’accettazione delle regole della vita in società, che impone educazione e rispetto verso tutti, indistintamente». A complimentarsi con il comandante della Polizia locale e gli agenti in servizio anche l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani: «Avere operatori sempre più preparati per affrontare ogni tipo di situazione si rileva ogni giorno sempre più importante. Mettendo a repentaglio sé stessi, gli agenti, anche questa volta, hanno affrontato una situazione davvero pericolosa». Allertati dalla Polizia locale sul posto sono intervenuti anche i militari della locale stazione dei carabinieri e quelli del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolentino che hanno poi preso in consegna i protagonisti dell’episodio.

