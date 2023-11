di Luca Patrassi

Dal primo gennaio 2024 Unimc avrà un nuovo dirigente amministrativo: oggi il rettore John McCourt ha presentato al Senato accademico il direttore in pectore, si chiama Domenico Panetta, ha sessanta anni e negli ultimi tre è stato il dirigente delle Risorse umane dell’Università di Bergamo. C’è un ulteriore passaggio da compiere per rendere ufficiale l’assunzione di Panetta ed è la convocazione del Consiglio di amministrazione con relativa votazione, ma si tratta di un atto soltanto formale visto che non c’è nessuna possibilità di bocciatura, a meno di cataclismi.

Allora: ai componenti del Senato accademico è stato appunto esposto il profilo professionale di Domenico Panetta, che è originario della provincia di Reggio Calabria, si è laureato in Economia e commercio a Messina ed ha poi cambiato riferimenti geografici andando a lavorare nel 1990 all’Università di Brescia rimanendovi per per una trentina di anni, prima come segretario amministrativo eppoi come responsabile dele Risorse umane. Dal 2021 Panetta è dirigente delle Risorse umane dell’Università di Bergamo, ha un master universitario di secondo livello in management dell’Università al Politecnico di Milano, nel suo curriculum – oltre alle competenze più legate alla professione svolta – ne sono indicate anche altre e tra queste «cucina, fotografia, chitarra acustica e elettrica».

Altro elemento che emerge dal curriculum di Panetta è la passione per il disegno artistico e per la scrittura con tanto di romanzo pubblicato una decina di anni fa (“Dove finiscono tutte le strade£, edizioni 0111). Un chitarrista che arriva alla direzione di Unimc, un pianista che se ne va. A lasciare la direzione amministrativa di Unimc, a fine anno, sarà Mauro Giustozzi che non ha nemmeno presentato la domanda di partecipazione al bando che sta per vedere selezionato Panetta. Giustozzi lascia, tredici anni dopo il primo incarico da direttore generale di Unimc, un timone preso in una nave in tempesta che navigava in pessime acque finanziarie, al punto che si ipotizzava la vendita di immobili prestigiosi per evitare il dissesto, allora c’era anche il fallimento per gli Atenei. Giustozzi lascia – il particolare va sottolineato – con un Ateneo in splendida forma finanziaria al punto di poter definire, tra l’altro, l’acquisto milionario dell’ex sede di Bankitalia. Nessun commento arriva da Mauro Giustozzi che ha appunto deciso di uscire di scena dopo 13 anni di direzione che ha visto ribaltata l’immagine di Unimc e comunque il fatto che non abbia inteso partecipare alla selezione lascia dedurre che al proverbiale “non c’è due senza tre” si oppone sempre l’eccezione: dopo i rettori Luigi Lacchè e Francesco Adornato il rapporto con la nuova guida di Unimc ha preso una strada diversa. Ora, appunto, si passa da un pianista a un chitarrista: da verificare quale sarà lo spartito.