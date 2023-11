Turno infrasettimanale da affrontare con la massima attenzione per i biancorossi, dopo la domenica difficile a Milano. Domani alle 20.30 la Cucine Lube Civitanova ospiterà all’Eurosuole Forum la Farmitalia Catania per il quinta giornata di andata della regular season in SuperLega Credem Banca. Un confronto che la Lube non può vivere con leggerezza dopo la sconfitta in tre set patita all’Allianz Cloud, ma che al tempo stesso non deve interpretare con eccessiva foga. La voglia di rivalsa di capitan De Cecco e compagni è tanta, ma serve una squadra lucida e ordinata per imporre il proprio gioco senza rischi.

Dall’altra parte della rete c’è una matricola che lo scorso anno militava in Serie A3. Con coraggio e passione, dopo la vittoria dei playoff, la realtà etnea ha ottenuto il doppio salto di categoria, rilevando il titolo sportivo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e volando direttamente nell’Olimpo del volley. In poco tempo la società ha allestito una squadra per competere in SuperLega, ma si presenta a Civitanova senza uno degli uomini di punta. Lo schiacciatore iraniano Javad Manavi è alle prese con gli esami strumentali dopo un infortunio al ginocchio nell’ultima gara di campionato e non prenderà parte alla trasferta nelle Marche. La Lube ha 5 punti in classifica. Il torneo dei cucinieri si è aperto con la sconfitta interna in tre set con Monza. La formazione marchigiana ha reagito con il successo netto a Padova e con il colpo di coda nella maratona casalinga con Perugia, gare intervallate dalla due giorni di Supercoppa. Infine è arrivato l’incidente di percorso a Milano.

Anche l’approccio della Farmitalia in regular season non è stato impeccabile per via della sconfitta netta a Perugia. Con un’impennata di orgoglio, la formazione di Cezar Douglas Silva si è riscattata vincendo 3-1 al PalaCatania con Cisterna, ma poi è caduta a Piacenza con il massimo scarto e tra le mura amiche con Verona in quattro set. A 58 anni dalla sua fondazione, la Farmitalia Catania milita per la prima volta in SuperLega grazie a un doppio salto di categoria ricco di emozioni. Alle conferme di Zappoli e Frumuselu, determinanti nella stagione 2022/23, si sono aggiunti diversi colpi per un roster che è un mix di energia ed esperienza, con tanti nomi e tutti interessanti. Il palleggiatore Santiago Orduna, veterano della SuperLega e capitano biancoblu, Domenico Cavaccini, libero salernitano di esperienza e vicecapitano, Nemanja Masulovic, miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/21, Javad Manavi (ora infortunato), schiacciatore iraniano classe ’95, braccio armato del team, Alessandro Tondo, ingaggiato dopo una carriera tra SuperLega e A2; Elia Bossi, centrale triestino con sette presenze in Nazionale e una medaglia di bronzo ai Mondiali Under 23; l’ex biancorosso Luigi Randazzo; Paul Buchegger, opposto austriaco che la scorsa stagione è stato l’uomo in più della Tonno Callipo, Luka Basic, francese di origini balcaniche; Francesco Pierri, promettente libero; Filippo Santambrogio, per la prima volta in SuperLega; Andrea Baldi, schiacciatore classe 2000 che arriva tra le fila catanesi dopo l’esperienza con Bergamo.

«Come ogni partita in SuperLega, la sfida infrasettimanale con Catania va affrontata con molta attenzione, sapendo che non esistono sfide facili in Italia – sottolinea il lubino Simone Anzani – quando si abbassa la guardia il rischio di incappare in incidenti di percorso è alto. Dobbiamo rifarci dopo la pesante sconfitta a Milano, ci fa bene giocare subito per ritrovare il nostro percorso. Io sono a disposizione da due settimane, ho una gran voglia di rivalsa e di rendermi utile alla squadra. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto».

«Siamo più uniti adesso che qualche giorno fa – dice Enrico Zappoli, schiacciatore di Catania – l’infortunio di Javi ci ha fatto riflettere, domani ci mancherà, ma noi faremo fronte comune e giocheremo più uniti che mai. Fino ad ora c’è mancato davvero poco per fare quel passo in più che ci avrebbe permesso di conquistare dei punti, è successo contro Verona e prima ancora contro Piacenza, adesso dobbiamo mettere ancora più anima e riuscire a colmare anche lo spazio lasciato vuoto dal nostro compagno”.

Gli arbitri del match saranno Vincenzo Carcione (RM) e Rocco Brancati (PG). È il primo incrocio tra la Cucine Lube e la Farmitalia, che non si sono mai incrociate prima in SuperLega. L’unico ex della sfida è Luigi Randazzo, alla Lube dal 2010 al 2013 e nel 2016/17. La partita sarà in live tv streaming su Volleyball Tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo. Aggiornamenti sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Il botteghino dell’Eurosuole Forum sarà aperto oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 e domani in mattinata dalle 10 alle 12 e poi dalle 18 alle 20.30. I biglietti sono disponibili anche sul sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia.