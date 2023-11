Giovanni Cavallo e Maldivia Polini sabato sera hanno incantato il mondo della danza sportiva con il loro show ispirato a Michael Jackson. Si è svolto sabato a Varna in Bulgaria, il campionato del mondo di “South american show dance”, la disciplina che prevede un mix di balli latino americani uniti a un tema artistico, in una performance della durata di 3 minuti. E la coppia del gruppo sportivo di Fontespina di Civitanova ha conquistato la medaglia d’argento.

Già in passato erano riusciti a raggiungere le finali mondiali con show come “Pinocchio” in Cina nel 2017, o “Comix” a Bratislava nel 2018, incantando il pubblico con la loro artisticità e interpretazione. «Con questo show abbiamo voluto fare un tributo alla leggenda del pop e della musica internazionale – ha raccontato Giovanni Cavallo – Michael Jackson ha ispirato qualsiasi persona in ogni campo artistico e riportarlo nelle danze latino americane di coppia è stata una grande sfida. Siamo orgogliosi di essere riusciti nell’impresa, del risultato e degli apprezzamenti ricevuti».

Un grande esempio sportivo per tutti i giovani atleti che si appassionano alla danza sportiva e un grande orgoglio per tutto il territorio. La giovane coppia effettua i corsi di ballo proprio a Civitanova al gruppo sportivo Fontespina.