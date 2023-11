Mai sosta fu più propizia. L’Ascoli lo pensa ma non lo dice. Sta di fatto che proprio all’inizio della settimana che porta al turno di riposo per le Nazionali, e a poche ore dalla sconfitta con il Como – la gara è costata la panchina tutti e due gli allenatori – ha esonerato William Viali e affidato la squadra a Fabrizio Castori, marchigiano di Tolentino, che non ha mai nascosto di essere tifoso dell’Ascoli e non è la prima volta che guida l’Ascoli.

Era accaduto, sempre in B, nella stagione 2010-2011 quando dopo 12 partite subentrò a Gustinetti. L’Ascoli era ultimo, ma con Castori riuscì a salvarsi conquistando 50 punti, senza contare i 6 di penalizzazione che venivano puntualmente affibbiati alla società per inadempimenti economici. Venne confermato per la stagione successiva ma poi, con la squadra ultima e ancora vittima di penalizzazioni, a dicembre arrivò l’esonero.

Rieccolo dunque dopo dodici anni, con società e tifosi che sperano anche stavolta nelle imprese di un… cavallo di ritorno visti i precedenti targati Mazzone, Pillon e Silva. Lunedì sera l’annuncio, ieri presentazione, poi subito al campo per il primo allenamento. Castori ritrova il diesse Giannitti con cui ha lavorato a Perugia e anche Di Tacchio e Bogdan con cui ha conquistato la A a Salerno, una delle dieci promozioni inanellate nel corso di una lunghissima carriera. Settant’anni a fine campionato, è uno dei veterani della panchina. L’esperienza certo non gli manca.

A presentarlo è proprio Giannitti: «La storia di Castori parla da sola, ha competenza, passione e dedizione al lavoro, quello di cui ha bisogno l’Ascoli”.

Castori, che due settimane fa è stato tra gli ospiti delle celebrazioni del 125° anno del Picchio (il più applaudito insieme a Cacia e Cosmi) è felice: «Ringrazio la società che mi ha riportato in un posto che avverto sempre con molta emozione, sono tanto motivato e non voglio deludere. Il mio calcio è diverso da quello di chi mi ha preceduto. Ha principi differenti, è propositivo in avanti. Il contratto non conta, bisogna solo pensare a salvarsi.

Giannitti – racconta Castori – mi ha chiamato a mezzogiorno e alle 20 ero già qui. Bisogna fare i risultati con quelli che siamo tirando fuori il massimo dalle risorse che abbiamo. Ritrovo Di Tacchio e Bogdan con cui abbiamo fatto una cavalcata straordinaria a Salerno. Ritrovo anche Gnahorè che ho avuto a Carpi e Viviano che portai dal Brescia al Cesena. La prossima con la Reggiana? Questo è il mio 18° campionato di B e so che non esistono scadenze immediate.

Il modulo? Dipende dalle caratteristiche dei giocatori – conclude – ma credo che questa squadra debba giocare sempre con 3 difensori, 5 centrocampisti e 2 attaccanti. Le punte che abbiamo sono tutte valide, ma la squadra funziona se è elastica. Amo fare la formazione dopo l’ultimo allenamento, non mi piace giocare in orizzontale ma in verticale. L’Ascoli si deve salvare e la piazza va incendiata, bisogna andare oltre anche a dei limiti tecnici, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo e andare a manetta».