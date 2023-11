Rivoluzione parcheggi a pagamento, il centrosinistra presenta un’interrogazione. Porta la firma dei consiglieri comunali di opposizione Mirella Paglialunga (Per Civitanova Marche), Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati (PD), Roberto Mancini (Dipende da Noi), Letizia Murri (Ascoltiamo la città) e Piero Gismondi (La nuova città) l’interrogazione protocollata nei giorni scorsi in Comune con la quale i consiglieri chiedono delucidazioni sull’annuncio di rivoluzione del piano parcheggi.

L’ipotesi di modifica è stata presentata dal sindaco ad una sparuta rappresentanza di residenti, commercianti e balneari e verte sulla possibilità di uniformare tutti i posti auto del centro rendendoli a pagamento, ma prevedendo abbonamenti vantaggiosi per residenti e commercianti allo scopo di garantire un maggiore turn over e potenziare i servizi. A prendere posizione sulla proposta intanto sono stati una parte di balneari e residenti bocciando l’idea, mentre la Lega si è mostrata piuttosto tiepida rimandando ad un piano dettagliato sia economico che di fattibilità la propria approvazione.

E a volerci vedere chiaro è anche l’opposizione che censura il fatto di non essere stata invitata a discutere della bozza presentata: «Non è mai stata convocata l’apposita commissione consiliare per dibattere e confrontarsi democraticamente sulla proposta della giunta – scrivono i consiglieri di minoranza – premesso il giudizio fortemente negativo circa il metodo seguito da questa amministrazione per affrontare un tema cruciale per la vita cittadina come quello dei parcheggi e considerate le gravi conseguenze economiche che tale scelta avrà per il portafoglio delle famiglie civitanovesi e per la qualità della loro vita, chiediamo chiarimenti al sindaco».

In particolare si chiede perché oltre alla commissione non sono stati coinvolti i quartieri e con che criterio sono stati invitati i cittadini presenti, escludendo completamente altre categorie e gli abitanti di altre vie, ad esempio i residenti delle vie a sud di piazza XX Settembre (via Piave, Vallone, Vela, Baracca, Hermada, Mazzini, C.so V. Emanuele) che da mesi reclamano incontri e provvedimenti riguardanti proprio i parcheggi. L’interrogazione chiede poi di chiarire qual è la cifra dell’abbonamento per residenti e il piano economico dell’operazione.

(l.b)