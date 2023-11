Prima o poi la spettacolare serie di vittorie consecutive doveva terminare, ma è stata interrotta a quota 5 con un 1-1 che si fa fatica a digerire. Il primo segno x del Chiesanuova (unica che non aveva mai pareggiato) matura nella ripresa contro la Jesina: vantaggio di Canavessio, pareggio di Cordella nel momento migliore del team di Mobili e 2-1 accarezzato in pieno recupero che avrebbe significato primo posto in classifica. Peccato. Il Chiesanuova dunque deve accontentarsi e comunque allunga a 6 la serie positiva, salendo a 19 punti e raggiungendo l’Urbino (che ha una partita in meno). Più soddisfatta la giovane Jesina che centra anch’essa il sesto risultato utile e si tiene nella parte alta, quinta a quota 16 anche se raggiunta dal Montefano.

Cronaca. Mobili (4-2-3-1) schiera titolari il 2004 Molinari e Bonifazi, quest’ultimo per Crescenzi che ha un fastidio alla caviglia. Prima convocazione per Tanoni dopo il lungo problema all’anca. In maglia giallo-nera i “locali” con Mongiello riposizionato a sinistra, con colori biancorossi gli ospiti. Strappini (4-2-3-1 anche per lui) deve fare a meno degli squalificati Giovannini e P.Capomaggio, Trudo non al meglio parte dalla panchina. Nemmeno 10′ e già una rete per parte annullata, per mani al Chiesanuova, per offside alla Jesina (assistenti perfetti). All’11’ Pasqui in verticale per Sbarbati, destro deviato e reattivo Pistola. Dopo un avvio così pimpante la sfida di Villa San Filippo prosegue invece in modo poco vivace. Le squadre si fronteggiano in modo equilibrato, maschio e davvero non accade altro.

Ripresa. Il Chiesanuova aumenta subito la pressione offensiva e al 5’ Canavessio di testa sblocca il match. Proprio lui che aveva aperto il poker nell’ultimo confronto a Jesi…Strappini mette dentro Trudo e la Jesina cerca la replica col tridente. Al 17’ Grillo già ammonito entra in ritardo su Iommi e viene graziato dal rosso, un episodio che avrebbe inciso. Il Chiesanuova vede gli ospiti in difficoltà dietro e insiste, al 20’ altra azione tambureggiante, i tiri in successione di Badiali e Carnevali vengono respinti. Al 29’ però Trudo si auto lancia e trova il fondo, cross perfetto e Cordella di testa impatta: dal nulla 1-1 e fine all’imbattibilità di Fatone dopo 537 minuti. Adesso entrambe attaccano, la Jesina perchè ha preso coraggio, il Chiesanuova perchè sente di meritare di più e al 49’ sfiora un 2-1 che sarebbe stato tanto storico quanto bellissimo. Mongiello di testa trova Sbarbati, la punta con un tacco volante stupendo libera sottoporta Defendi e il neoentrato in scivolata non trova la porta.

Chiesanuova: Fatone, Molinari (21’st Corvaro), Iommi, Badiali (28’st Crescenzi), Canavessio, Monteneri, Pasqui (9’st Defendi), Bonifazi (39’st Morettini), Sbarbati, Mongiello, F.Carnevali (47’st Trabelsi). All. Mobili.

Jesina: Pistola, Grillo (17’st Baah), Brega (33’st Dentice), Zandri, T.Capomaggio, Lucarini, Re (14’st Trudo), Zagaglia, Cordella, Pesaresi (22’st Belkaid), Marcucci. All. Strappini.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 5’st Canavessio, 24’st Cordella.

Note: spettatori 300 circa; ammoniti Monteneri, Grillo, Marcucci, Canavessio, T.Capomaggio; corner 6-2; recupero 0′ e 6′.