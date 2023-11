Colpo grosso del Tolentino. Nella decima giornata del campionato di Eccellenza la squadra di Matteo Possanzini sbanca il “Montefeltro” di Urbino con le reti di Di Lallo e Borrelli su calcio di rigore e da respiro ad una classifica che cominciava a farsi preoccupante. Vince in trasferta anche il Montefano contro il Monturano, i tre punti che valgono la quinta posizione di classifica e quindi la zona playoff portano la firma di Papa e Di Matteo.

URBINO-TOLENTINO 0-2. Il Tolentino risorge nel Montefeltro e porta a casa tre punti insperati alla vigilia. Brutta partita dei ragazzi di mister Ceccarini che in un colpo solo perdono partita e primato in classifica. E’ un Urbino pimpante all’avvio, Dalla Bona va alla conclusione tre volte nei primi dieci minuti, la prima al 7’ con una rasoiata dal limite su cui Orsini compie una super parata.

Dopo un inizio sotto tono il Tolentino prende le misure all’avversario, la prima occasione per i cremisi arriva al minuto 33 con Moscati che si gira dal limite dell’area e calcia, Petrucci che risponde da campione. Il risultato si sblocca al 41’: punizione dal vertice basso di sinistra di Borrelli, sul primo palo Di Lallo incorna di testa e trova l’angolino lontano, 0 a 1.

L’Urbino parte bene anche nel secondo tempo ma la manovra è farraginosa. I ducali reclamano per un gol annullato a Sartori al 64’ l’arbitro che fischia un secondo prima una punizione dal limite non lasciando il vantaggio. A quattro minuti dalla fine il direttore di gara concede un rigore al Tolentino per un fallo di Esposito su Santirocco, le proteste dell’Urbino sono vane, Borrelli sul dischetto degli undici metri fa 0-2.

URBINO CALCIO 1921 (4-3-3): Petrucci, Nisi, Tamagnini, Pierpaoli (25 st Calvaresi), Giunchetti (43 st Sergiacomo), Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Boccioletti (12 st Esposito), Sartori, Montesi. All. Ceccarini.

TOLENTINO (4-4-1-1): Orsini, Tomassetti, Mercurio, Lanza, Di Lallo (12 st Marchesan), Bracciatelli, Salvucci, Nasic, Moscati (12 st Santirocco), Borrelli, Sejfullai (23 st Mazzieri). All. Possanzini

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 41’ Di Lallo 88’ Borrelli (R).

(foto di Davide Bastianelli)

MONTURANO-MONTEFANO 1-2. Il Montefano continua a respirare aria di alta classifica. I viola tornano a casa con l’intera posta in palio dal campo sportivo “San Claudio” di Campiglione di Fermo che vale la quinta posizione. Alouan prova a fare paura agli uomini di Mariani dopo 6’ poi è il Montefano a collezionare occasioni, la prima con Palmucci salvata sulla linea di porta da un difensore. Passano altri sei minuti e il Montefano colpisce la traversa con un tiro cross di Giovanni De Luca. La rete che sblocca il risultato arriva al 20’: Papa scatta sul lancio di Sindic e si invola verso Fall poi lo supera con un preciso diagonale a fil di palo, 0-1. Gli ospiti vanno vicini al raddoppio al 25’ con un calcio di punizione di Monaco dai trenta metri, la conclusione violenta si abbassa e viene respinta da Fall; sulla ribattuta Di Matteo trova solo l’esterno della rete. Il Monturano agguanta il pareggio al 62’: punizione all’altezza della bandierina d’angolo di Loviso, al centro dell’area svetta Alouan e fa 1-1. Il pareggio dura pochi istanti, il Montefano un minuto dopo è di nuovo avanti: serpentina in area di Palmucci e cross al centro, dopo un tentativo di Papa sulla sfera si avventa Di Matteo e fa 1 a 2.

MONTURANO: Fall; Paniconi, Finucci, Antolini (49’ De Carolis), Frinconi; Islami (84’ Tracanna), D’Amicis (49’ Adami G.), Loviso, Alouan (74’ Nacciarriti); Bracalente (84’ Ezzaitouni), Rotondo. A disp: Lunari, Adami M., Petruzzelli, Bernacchini. All.: Cuccù

MONTEFANO: David; Calamita, Monaco, Postacchini, De Luca G. (94’ De Luca E.); Sindic (88’ Camilloni), Alla, Di Matteo; Palmucci (69’ Pjetri); Bonacci, Papa (84’ Stampella). A disp: Bentivogli, Marasca, Cingolani, Toro, Castignani. All.: Mariani

Arbitro: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (Silvestri di Ascoli Piceno e Silenzi di San Benedetto)

Reti: 20’ Papa, 62’ Alouan, 63’ Di Matteo.

Note: ammoniti Bonacci, Di Matteo, David, Tracanna. Calci d’angolo 6-2 per il Monturano. Recupero: 2’+5’.

(Foto di Piermarino Simonetti)

(A. C.)