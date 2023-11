Domani (venerdì 10 novembre) il transito veicolare in via Ponte Sant’Antonio a San Severino, tra l’intersezione con via Antolisei e via del Vallato, sarà vietato per la prosecuzione dei lavori di ripristino fluviale e di messa in sicurezza dell’alveo e dei margini del Potenza. A seguito dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi sotto le arcate del ponte si sono accumulati numerosi rami e tronchi portati a valle dallo scorrere delle acque. Il divieto di transito, previsto in una nuova ordinanza emessa dalla Polizia locale del Comune di San Severino, avrà validità a partire dalle 15 e fino al termine dei lavori.