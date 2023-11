Alcuni veterani maceratesi dell’hockey su prato, per puro divertimento ed amicizia, nel luglio 2022 hanno ricostruito la squadra Master dei Timeless, una formazione che man mano è diventata sempre più numerosa (oggi vanta 20 componenti tra i 55 e i 75 anni). Alcuni di questi giovani/vecchi atleti, ormai conosciuti e molto apprezzati dai vari team italiani, nonché dalla Nazionale Master, hanno già partecipato a tornei in Italia e all’estero e domenica 5 novembre si sono sfidati a Macerata in una partita dimostrativa rilevando tutti la solita tenacia, volontà e forza fisica. Lo scopo di questa squadra è quello di continuare per il maggior tempo possibile ad allenarsi per poi partecipare a tornei master italiani ed esteri che si svolgono regolarmente da diversi anni.