Scontro fra due auto sulla strada che conduce a Frontale di Apiro, una si ribalta: un 72enne trasportato al pronto soccorso.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, immediati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco di Apiro, che si sono occupati della messa in sicurezza del luogo dell’accaduto e dei veicoli coinvolti, una Volkswagen Golf e una Fiat Panda, e ai carabinieri di Cingoli che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente, sono intervenuti sul posto gli operatori dell’emergenza della Piros che hanno soccorso gli occupanti delle due vetture, un 19enne e un 72enne. Praticamente illeso il primo, estratto dall’abitacolo dell’auto dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale di Jesi per accertamenti il secondo. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

(redazione Cm)