Treia e il bike sono un binomio sempre più imprescindibile e per un ultimo assaggio in bici dei colli treiesi, prima dell’arrivo del freddo invernale, ecco la Cicloscavalcata, appuntamento fisso del mese di novembre ormai da 17 edizioni, che torna domenica (12 novembre). L’iniziativa in bici da montagna della categoria cicloturistica fa parte del circuito Transubike e propone un percorso da 40 chilometri tra i colori autunnali delle colline treiesi con ritrovo alle 7,45 in piazza della Repubblica a Treia e partenza alle ore 9. È possibile accorciare il giro con una deviazione lungo il percorso per coloro che lo preferiscono, in ogni caso sono obbligatori il certificato medico e il casco. Il costo d’iscrizione è di 15 euro per i tesserati dell’associazione Gf Racing, 18 per i non tesserati (pranzo e ristori compresi). Per info e prenotazioni 3286005858 Fabrizio.