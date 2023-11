La nona giornata del Girone B di Promozione propone un derby che mancava dalla stagione 2006/2007. Aurora Treia ed Appignanese si sfidano alla ricerca di punti per uscire dal fondo della classifica davanti a 200 spettatori allo stadio Capponi di Treia.

La prima occasione per i locali arriva al 10’ sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pucci crossa dalla sinistra e trova la deviazione di Ripa in area che però non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta. Un minuto dopo arriva la risposta dell’Appignanese: Lasku conquista il pallone e prova a sorprendere Frascarelli con un pallonetto che si spegne di poco sul fondo. Al 28’ è sempre l’Appignanese a farsi pericolosa con Medei ma il tiro a giro si perde poco lontano dal palo. Il vantaggio dell’Aurora arriva al 38’: Cervigni scappa sulla fascia e mette un cross basso a centro area, Pettinari non trattiene il pallone e Chornopyshchuk con estrema facilità deposita in fondo alla rete.

La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare. Al 39’ Tarquini calcia dal limite ma Frascarelli si allunga e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner scaturito dall’azione precedente, Raponi salta più alto di tutti ma di fronte a se trova un monumentale Frascarelli che mette il pallone sopra la traversa. La ripresa si apre con un’Aurora più decisa che prova a spingere per chiudere l’incontro. Al 56’ Palazzetti devia un cross ricevuto dalla bandierina ma Pettinari non si fa sorprendere.

L’Aurora si vede annullare un goal al 67’. Ripa mette un cross perfetto per Chornopyshchuk che incorna in rete ma l’arbitro fischia a seguito del fallo commesso da Fagiani sul numero 7 biancorosso. Cervigni prova a chiuderla al 73’ ma la conclusione finisce larga. L’Aurora continua a spingere ma trova nuovamente sulla sua strada un attento Pettinari che respinge una punizione ben calciata. Sul finire Romanzetti ha la possibilità di raddoppiare ma non riesce a direzionare il tiro dove vorrebbe. L’Aurora ottiene tre punti importanti dopo cinque sconfitte consecutive e supera l’Appignanese che ritorna ad occupare l’ultima piazza in classifica dopo lo scatto di una settimana fa.

AURORA TREIA: 1 Frascarelli E, 2 Massini, 3 Marchetti, 4 Fratini (20 Capradossi 87’), 5 Armellini, 6 Palazzetti, 7 Ripa, 8 Pucci, 9 Chornopyshchuk (18 Ramadori 89’), 10 Capponi (17 Romanzetti 73’), 11 Cervigni. A Disposizione: 12 Cartechini, 13 Frascarelli M, 14 Ruani, 15 Filacaro, 16 Perfetti, 19 Buschittari. Allenatore: Stefano Compagnoni.

APPIGNANESE: 1 Pettinari, 2 Galassi (18 Pierantonelli 79’), 3 Zitti, 4 Tarquini, 5 Fagiani, 6 Argalia, 7 Gesuelli (15 Giampaoli 79’), 8 Gagliardini N (17 Stura 50’), 9 Raponi, 10 Medei (14 Gagliardini E 50’), 11 Lasku. A disposizione: 12 Monteverde, 13 Carbonari, 16 Guerrero, 19 Giulianelli, 20 Carboni Allenatore: Francesco Cantatore.

MARCATORI: Chornopyshchuk 38’. AMMONIZIONI: Pucci, Capponi, Cervigni, Tarquini, Fagiani. ESPULSIONI: Fagiani. ANGOLI: 5-2. RECUPERI: 1’ – 4’. ARBITRO: Amir Radi (Sez. di Macerata). ASSISTENTI: Beldomenico (Sez. di Jesi) – Bilò (Sez. di Ancona).