La sfida tra i cucinieri e Block Devils si rinnova a pochi giorni dal braccio di ferro di Supercoppa. Domani (ore 18.30 con diretta Rai Sport, VBTV e Radio Arancia), la Lube Civitanova ospiterà la Sir Susa Vim Perugia all’Eurosuole Forum per la 3ª giornata di andata della Regular Season in SuperLega Credem Banca. I giganti biancorossi scenderanno in campo motivatissimi davanti ai propri tifosi. Il match non sarà interpretato dalla squadra come una rivincita di coppa, semmai come un confronto importante per trovare continuità e immagazzinare punti pesanti in vista di una stagione regolare ricca di ostacoli e caratterizzata da un calendario compresso. Dopo il giorno di riposo concesso da Chicco Blengini per recuperare dalla due giorni di Biella, venerdì la squadra è tornata in palestra dando vita ad allenamenti intensi in cui lo staff ha lavorato sui dettagli e su tutti gli aspetti da curare quando si affronta un team che vanta soluzioni di altissima qualità dai nove metri.

«La Finale del Biella Forum è acqua passata – dice Marlon Yant – ora per noi la gara di regular season con Perugia ha una grande valenza perché cerchiamo continuità in SuperLega e vogliamo vincere di fronte ai nostri tifosi per ripagarli del loro affetto. Mi sento pronto ad aiutare la squadra, sia fisicamente sia mentalmente. Il livello raggiunto in Supercoppa ci ha dato fiducia e abbiamo tanta voglia di vincere. Quando arriva una battaglia sportiva contro grandi rivali noi non ci tiriamo mai indietro».

Dall’altra parte della rete non ci sarà una Sir appagata dalla seconda Supercoppa consecutiva, ma una squadra a cui il primo trofeo stagionale ha stimolato l’appetito. Dopo la fugace parentesi di festeggiamenti, anche il collettivo di Angelo Lorenzetti ha schiacciato il tasto del reset a caccia di una prestazione convincente che gli permetta di mantenere vetta e imbattibilità. Intanto è stata ufficializzata dalla Fivb la presenza della Sir Sicoma Perugia alla rassegna iridata in programma dal 6 al 10 dicembre a Bangalore in India.

«Il match di domenica – dice Davide Candellaro – va visto come una sorta di Play Off perché rigiochiamo con la stessa squadra in un breve lasso di tempo. Troveremo un avversario più attento a quei dettagli che hanno condizionato la gara di mercoledì, con la percezione che in questa fase a condizionare le partite siano le giocate individuali più che le alchimie di squadra. Un servizio o il colpo del singolo possono essere decisivi ed entrambe le squadre hanno individualità impattanti. Dovremo essere attenti e concentrati, è una partita da giocare e possibilmente vincere. Se poi gli avversari si esprimono meglio se ne prende atto e si torna a spingere in palestra. È un momento delicato anche per alcune situazioni fisiche e per la possibile stanchezza fisiologica dei due team dopo i match ravvicinati. È una sfida da vivere nel migliore dei modi e sempre una gara di primo piano con una storia alle spalle fatta di tanti faccia a faccia importanti. Anche se in SuperLega il livello è tale da rendere ormai tutti gli incontri delle partite di cartello».