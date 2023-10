I comuni di Treia ed Appignano si attivano per incentivare la lettura ad alta voce in famiglia e per accrescere il numero di volontari Nati per Leggere. Proprio per Treia ed Appignano sarà attivato un corso on demand, quindi a distanza, con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle CSB il cui incontro conclusivo si svolgerà in presenza domenica 21 gennaio a Treia, nell’aula multimediale in via Cavour. Il corso, gratuito, è rivolto a un massimo di 26 persone e i partecipanti verranno selezionati sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno l’11 novembre prossimo. Per info Treia: 3473719369 [email protected]; per info Appignano 3897683940 [email protected]. A Treia, il programma, sostenuto dall’insegnante Elisabetta Romoli e dal circolo Auser Treia, sarà coordinato da Chiara Teloni per la Biblioteca Ause. «Siamo molto contenti di aver dato avvio a questo progetto firmando il protocollo d’intesa e attivando anche questo corso di formazione, insieme al Comune di Appignano, per i volontari Nati per Leggere che sarà da riferimento per il territorio» commenta il vicesindaco e assessore alla cultura David Buschittari.

«Ad Appignano la promozione della lettura in famiglia a partire dalla primissima infanzia è iniziata nel 2014, anno in cui firmammo il patto d’intesa NpL-Leggere è familiare e organizzammo il primo corso per volontari NpL, da allora abbiamo attuato azioni di promozione della lettura sia nel nostro presidio NpL situato nella biblioteca comunale, che itinerante, nei vari giardini pubblici del paese – spiega Federica Arcangeli, assessore alla cultura di Appignano – con questo ulteriore corso di formazione rilanciamo il messaggio dell’importanza della lettura in famiglia e la rilevanza di creare una rete a supporto delle famiglie. Ricerche scientifiche dimostrano come il leggere con una certa continuità ai bambini in età prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo, per di più sviluppa l’attenzione uditiva e consolida nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae poi nelle età successive, anche grazie all’imprinting precoce legato alla relazione. Ad Appignano ad ogni nuovo nato regaliamo un libro proprio a riprova di quanto crediamo nel valore della lettura e la dimostrazione più importante è essere i primi a promuoverla». Oltre agli obiettivi formativi generali, il corso consente di familiarizzare con alcune modalità di lettura efficace, di comprendere aspetti specifici organizzativi e logistici del proprio lavoro e mette in risalto il particolare ruolo dei Volontari NpL all’interno della rete territoriale.