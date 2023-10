Bambino precipitato dal quarto piano, la procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime. Il piccolo, di due anni, si trova ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona in condizioni disperate. Figlio di una famiglia tunisina, il piccolo nella serata di sabato si trovava con i genitori a casa di parenti, a Civitanova, in una palazzina di via Verga.

Il bambino, secondo quanto è sin qui stato ricostruito, stava giocando quando è riuscito ad uscire sul balcone e lì si è arrampicato sulla balaustra per poi precipitare. Un volo di almeno dieci metri. I famigliari si sono accorti del dramma dopo aver sentito un tonfo. Poi i genitori sono scesi in strada e tra le urla di dolore hanno chiesto aiuto ai passanti. Il bambino è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Salesi di Ancona dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Oltre alla famiflia quello ce è accaduto ha sconvolto tutti gli abitanti della palazzina. Una vicina, che preferisce restare anonima ricorda quello che è accaduto intorno alle 22 di sabato. «Ho sentito un tonfo, poi delle urla strazianti. Mi sono affacciata e all’inizio non vedevo, così ho illuminato con il cellulare, quando ho visto che era un bambino mi si è gelato il sangue, una scena che non potrò mai dimenticare».

Intanto la procura, ricevuti gli atti di quanto accaduto ha deciso di aprire un fascicolo per lesioni colpose gravissime. Gli inquirenti sentiranno testimoni per ricostruire quello che è successo e verificare se ci siano eventuali responsabilità nell’incidente.