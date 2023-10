Precipita dal quarto piano, bimbo di due anni in condizioni disperate. E’ successo ieri sera a Civitanova, nel quartiere San Marone. L’allarme è scattato poco dopo le 22. Il bimbo, di origine tunisina, era in una palazzina di via Verga quando è caduto. Secondo i primi accertamenti si è trattato di un incidente. E’ stata la mamma a scendere in strada gridando aiuto. Sul posto sono arrivati 118 e polizia. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona, le sue condizioni sono gravissime. Accertamenti in corso sulla dinamica di quanto accaduto.

(in aggiornamento)