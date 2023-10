Si è spento ieri all’ospedale Torrette di Ancona, dove era stato ricoverato in seguito ad un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, Giuseppe Stura, 66 anni.

L’uomo, muratore in pensione, era conosciutissimo a Cingoli. Viveva a Grottaccia e nel 2005 era stato socio fondatore della asd Grottaccia Calcio a 5. Parte fondamentale della festa della zona, come collaboratore, era amante delle bocce e tifoso della Juventus. Una persona benvoluta da tutti, solare, un punto di riferimento per la comunità della frazione che si è stretta attorno al dolore della moglie Ida, dei figli Marco ed Elisa, del genero Gianni, della nuora Clarissa, dei nipoti e dei fratelli Mario, Silvana e Maria Pia. La camera ardente è stata allestita al centro funerario Città di Macerata in via dei Velini, il funerale si terrà domani, martedì 31 ottobre, alle 10 nella chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes di Grottaccia di Cingoli.