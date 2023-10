Donna investita e uccisa lungo viale Indipendenza, a Macerata, sotto accusa per omicidio stradale un 53enne di San Severino che oggi ha patteggiato un anno dal gup del tribunale di Macerata. L’incidente, in cui aveva perso la vita Iryna Zaliska, 67 anni, era avvenuto intorno alle 8 del mattino del 22 settembre del 2022. Quel giorno il 53enne era al volante della sua auto, una Volkswagen Polo, e stava andando al lavoro. Giunto all’attraversamento pedonale semaforico che si trova all’altezza del civico 148 aveva perso il controllo dell’auto e aveva investito la 67enne. La donna era morta sul colpo Iryna, di origine ucraina, lavorava a Macerata come badante e quel giorno stava andando a buttare l’immondizia quando era stata investita. Il 53enne è difeso dall’avvocato Pietro Siciliano.

(Gian. Gin.)