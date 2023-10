Incidente in scooter, ferito un 15enne

Va agli allenamenti con lo scooter, incidente con un’auto: ferito un 15enne di Treia, che è stato trasportato all’ospedale di Torrette con l’ambulanza. Il giovane non sarebbe in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,20 a Chiesanuova. Il giovane calciatore si trovava in sella ad uno scooter per andare ad allenarsi quando è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione c’è stato un piccolo urto con una Fiat Punto, che veniva da Treia (mentre il 15enne andava in direzione contraria). A causa dell’urto il giovane è caduto a terra. Sul posto son intervenuti 118 e carabinieri. Vista la dinamica dell’incidente gli operatori dell’emergenza hanno deciso per il trasporto del minore all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente.