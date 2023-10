Alla guida ubriachi di notte, sei patenti ritirate dai carabinieri in provincia di Macerata. Questo il bilancio dell’attività della scorsa settimana, i controlli su strada hanno permesso di individuare alcuni automobilisti che viaggiavano con un livello di alcol nel sangue superiore al limite consentito.

Nei guai un 44enne del maceratese controllato a bordo di una Mercedes alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo è stato fermato in via Falcone a Macerata: alla prova dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Patenti ritirate anche ad un 43enne di Monte San Giusto residente nella provincia di Fermo. L’uomo, alla guida della sua Fiat Punto, aveva un tasso pari a 0,85 grammi/litro. Altre due denunce hanno riguardato un 25enne di Macerata ed un 24enne di Mogliano. I due sono stati controllati nei rispettivi centri abitati e avevano un tasso di 1.09 e 0,91 grammi/litro.

Contestazioni della violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza invece per un 51enne di Morrovalle ed un 40enne di Treia. Nel primo caso l’uomo è stato controllato in via Cavour di Macerata, alla guida della sua Fiat Punto, e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,79 grammi/litro. Nell’altro caso, invece, lungo la SP 77 a Montecassiano, il Radiomobile dei carabinieri ha sottoposto a controllo un 40enne alla guida del suo Fiat Doblò, riscontrando un tasso alcolemico pari a 0,76 grammi/litro. Ad entrambi una multa salata di 724 euro, con la decurtazione di 10 punti ed il ritiro della patente di guida per un periodo di sospensione da 3 a 6 mesi.



