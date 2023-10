Il Tolentino ha scelto il suo nuovo allenatore. E’ Matteo Possanzini, 41 anni a dicembre: torna a guidare la formazione cremisi con la quale è stato protagonista nella stagione 2015/2016. «Sarò sempre riconoscente», dichiarò il mister nel suo saluto dopo un campionato di Eccellenza vissuto al top con la squadra, costruita con tante idee e senza spese altisonanti assieme all’allora direttore generale Roberto Chiavari, capace di chiudere al terzo posto giocando il miglior calcio del girone e mettendo in vetrina giovani del calibro di Senigagliesi e Pagliari, giusto per citarne due, venendo poi eliminata ai playoff dalla Biagio Nazzaro.

«Sono contento di essere tornato a Tolentino, è un ambiente che conosco dove sono sicuro si possa fare calcio e lavorare come piace a me», le prime parole di Possanzini.

E così, ora, la società tolentinate punta sul tecnico loretano per risollevarsi dopo un avvio molto difficile. Dopo l’esonero di mister Buratti e l’addio del ds Sirolesi è stato Ettore Ionni a guidare la squadra ieri al Dell’Immacolata, nel derby perso con il Montefano (leggi l’articolo). L’esordio 2.0 dell’allenatore, ex Portorecanati, Vis Pesaro, Recanatese e Sangiustese, sarà nel match di Coppa contro la Maceratese (in programma mercoledì al Della Vittoria, nella gara di andata i biancorossi si sono imposti per 4-2).

(redazione CM)