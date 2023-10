In una nota di poche righe l’Us Tolentino annuncia l’esonero di mister Roberto Buratti, fatale il ko interno contro la Jesina di domenica (leggi l’articolo). La squadra è penultima con 4 punti e con un piede fuori dalla Coppa dopo il 4-2 rimediato all’Helvia Recina contro la Maceratese.

«All’allenatore va il sincero ringraziamento per il suo impegno profuso alla guida della panchina cremisi. In attesa di definire l’assetto tecnico della prima squadra, a sedere sulla panchina sarà Ettore Ionni, almeno fino alla partita di Coppa con la Maceratese».

Lascia la squadra anche il direttore sportivo Mirco Sirolesi (tra le ipotesi per ricoprire il ruolo quella del ritorno di Giorgio Crocetti, ex Civitanovese). Per la guida tecnica, invece, diversi i nomi in ballo, su tutti quello di mister Francesco Nocera.