Il Montefano vince il derby con il Tolentino e balza al quarto posto solitario nel campionato di Eccellenza.

Al Dell’Immacolata, vietato al pubblico residente nel comune di Tolentino, finisce 2 a 0 per i viola, che costruiscono il successo con un gol per tempo di capitan Bonacci e di Palmucci. Nulla da fare per i cremisi attualmente guidati da Ettore Ionni, dopo l’esonero di mister Buratti e l’addio del ds Sirolesi. In attesa della prossima sentitissima sfida con l’Osimana al Della Vittoria, la formazione del presidente Romagnoli resta a soli quattro punti dopo sei giornate, al penultimo posto in graduatoria. I viola di Mariani si confermano una solida realtà e domenica ospiteranno la Jesina.

La cronaca. Alla prima vera imbucata, al 10′, il Montefano passa in vantaggio: Monaco lancia Palmucci in area, Bonacci si fa trovare pronto all’appuntamento e deposita in rete l’1 a 0. Sbloccato il risultato, la partita riprende ritmo nel finale di tempo. Al 36′ Orsini risponde presente sulla girata di Palmucci. Tre minuti dopo David fa lo stesso sulla conclusione di Petrucci. Senza fortuna, invece, il colpo di testa di Santirocco al 44′. Il capitano del Tolentino ci prova anche al primo della ripresa ma il tentativo è fuori bersaglio. Dal 7′ è di nuovo il Montefano a spingere, ma Morazzini chiude troppo l’angolo di tiro. Non centra lo specchio, due giri di lancette dopo, l’incornata di Di Matteo, il quale al 10′ si ripete sul tap in successivo alla parata di Orsini su Papa, a sua volta lanciato in ripartenza da Sindic. Il raddoppio del Montefano è soltanto rimandato al 14′: il portiere cremisi non si capisce con un proprio difensore, Palmucci intuisce e sigla il 2-0. Il Tolentino prova la reazione al 37′ con Santirocco ma di testa spedisce sopra la traversa.

Il tabellino:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Morazzini (36’ s.t. Calamita), Postacchini, Monaco, E. De Luca (13’ s.t. G. De Luca), Sindic, Alla (39’ s.t. Camilloni), Di Matteo (25’ s.t. Latini); Palmucci (23’ s.t. Guzzini); Bonacci, Papa. All.: Mariani.

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini; Tomassetti, Marchesan, Mercurio, Cisternino (45’ s.t. Mazzieri); Frulla, Bracciatelli (29’ s.t. Moscati); Petrucci, Borrelli (46’ s.t. Storani), Verdesi (15’ s.t. Sejfullai); Santirocco. All.: Ionni.

ARBITRO: Pascali di Pistoia.

RETI: 10’ p.t. Bonacci, 14’ s.t. Palmucci.